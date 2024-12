Der in Deutschland expandierende niederländische Elektronikversender Coolblue kündigt die Eröffnung seines ersten Depots in Niedersachsen an. Über das neue Logistikzentrum in Langenhagen will das Unternehmen ab Anfang März 2025 den Großraum Hannover mit dem unternehmenseigenen Liefer- und Montageservice für Haushaltsgroßgeräte und Fernseher versorgen - und das bereits am Tag nach der Bestellung. Kleinere Elektronikprodukte werden deutschlandweit bereits durch den Versandpartner DHL ausgeliefert.

Das neue Depot in Langenhagen bei Hannover ist eines von insgesamt neun angekündigten neuen Logistikzentren. Mit dem neuen Depot haben dann künftig weitere 4,7 Millionen Menschen die Möglichkeit, über den Liefer- und Montageservice "CoolblueLiefert" Weiße Ware und Fernseher zum Wunschtermin ab dem nächsten Werktag zu erhalten. Für eine optimale Planung informiert Coolblue nach der Bestellung über das geplante Zeitfenster von einer Stunde und kündigt sich 15 Minuten vor dem Eintreffen telefonisch an. So wissen die Kundinnen und Kunden genau, wann der neue Kühlschrank, die Waschmaschine oder der Trockner eintrifft und können die Lieferung nahtlos in ihren Alltag einplanen. Die Coolbluer bringen das neue Gerät bis zum vorgesehenen Platz - ob Küche oder Keller - und nehmen neben dem Verpackungsmüll auf Wunsch auch das Altgerät zum fachgerechten Recycling kostenlos mit.

75 neue Mitarbeiter gesucht

"Mit dem neuen Depot in Langenhagen etablieren wir unseren Next-Day-Lieferservice für Haushaltsgroßgeräte und Fernseher nun auch in Norddeutschland", sagt Urs Möller, Country Manager Germany bei Coolblue, und führt aus: "Entsprechend freuen wir uns, demnächst im Großraum Hannover eine schnelle und zuverlässige Lieferung mit persönlichem Service, Installation und einem Lächeln anbieten zu können. Dafür suchen wir aktuell 75 neue Kolleginnen und Kollegen, die sich mit uns auf diesen spannenden Weg begeben und mit uns wachsen möchten."

Der Online-Elektronikhändler, der 2024 zum vierten Mal in Folge mit dem kununu Top Company Award als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet wurde, verstärkt sein Team. Für sein neues Depot in Hannover sucht das Unternehmen 75 Coolbluer für den firmeneigenen Lieferservice, für die Teamleitung und das Depotmanagement. Unter arbeitenbeicoolblue.de finden Interessierte alle offenen Stellen des Unternehmens.