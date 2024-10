Um Aufwand und Ertrag zu maximieren, hat sich der der niederländische Elektronikversender Coolblue für seine Deutschland-Expansion bekanntlich ein schrittweises Vorgehen verordnet: Zunächst stand das am nächsten an Holland gelegene Bundesland Nordrhein-Westfalen auf der Tagesordnung, wo Coolblue bereits zwei stationäre Geschäfte, ein Lieferdepot und seinen Same-Day-Delivery-Service aufbaute. Nun hat das Unternehmen wie angekündigt den Schritt in das nächste Bundesland Hessen vollzogen. In der Frankfurter Innenstadt wurde in Anwesenheit von CEO Pieter Zwart in der Kaiserstraße 9 auf 1.400 Quadratmetern das dritte Ladengeschäft von Coolblue in Deutschland eröffnet.

Der Store will erklärtermaßen ein innovatives Einkaufserlebnis mit acht Produktwelten bieten. Kundinnen und Kunden erleben auf zwei Etagen eine große Vielfalt an Elektronikprodukten rund um Fernseher, Smartphones, Notebooks, Gaming, Audio, Waschen & Trocknen, Haushalt und Küche. Dabei sollen in jeder Themenwelt Produktspezialistinnen und -spezialisten mit fachkundiger Beratung helfen, das beste Gerät für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Darüber hinaus soll der In-Store-App-Modus der Coolblue-App das Einkaufen noch einfacher machen, da die Kundinnen und Kunden nicht in der Schlange warten müssen, Produkte einfach vergleichen und Bewertungen direkt auf ihrem Handy lesen können.

So viel ist Coolblue die Expansion wert

"Mit der Eröffnung unseres ersten Stores in Frankfurt möchten wir noch mehr Kundinnen und Kunden glücklich machen", sagt Urs Möller, Country Manager Germany bei Coolblue. "Unser Ziel ist es, den Menschen ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten, bei dem sie unsere Produkte nicht nur sehen, sondern auch anfassen und ausprobieren können - unterstützt durch erstklassige Beratung, den Sofortkauf vor Ort und die Abholung von Online-Bestellungen. Als erster Standort außerhalb von Nordrhein-Westfalen ist der neue Coolblue Store in Frankfurt ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau unserer Präsenz in Deutschland", erklärt Möller. Zudem baut Coolblue mit der Präsenz in Frankfurt auch seinen Service in Hessen aus: Geht die Bestellung bis 21 Uhr ein, wird am nächsten Tag geliefert - und auch installiert, sofern der Kunde das wünscht. Zudem wird über die Produktkategorie "Zweite Chance" retournierte, mängelfreie Ware angeboten.

Ende August hatte Coolblue angekündigt, in Deutschland insgesamt 36 Stores und neun Lieferdepot eröffnen zu wollen. Welchen Stellenwert Gründer Pieter Zwart dem Deutschland-Geschäft einräumt, zeigte sich an den finanziellen Details der Expansionsstrategie: Der "niederländische Jeff Bezos" gab dafür weitere Anteile an den Investor HAL ab - und räumte der Beteiligungsgesellschaft damit einen Mehrheitsanteil von 56,5 Prozent ein. Am Rande der Eröffnung in Frankfurt äußerte sich Country Manager Urs Möller gegenüber dem E-Commerce-Magazin Etailment erstmals über den finanziellen Rahmen der Expansionsstrategie. Demzufolge beträgt das Investitionsvolumen rund 150 Millionen Euro bei einem aktuellen Jahresumsatz in Deutschland von knapp 190 Millionen Euro.