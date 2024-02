Coolblue, größter Elektronikversender in den Niederlanden und Belgien sowie seit 2020 auch auf dem deutschen Markt aktiv, beweist, dass man auch in der aktuellen Marktlage weiter wachsen kann: Der Online-Händler hat das vergangene Jahr mit einem Rekordumsatz von 2,41 Milliarden Euro abgeschlossen und den Betriebsgewinn (EBITDA) auf 88,3 Millionen Euro verdoppelt. Möglich war das unter anderem dank der weiteren Automatisierung des Zentrallagers und einer noch effizienteren sowie nachhaltigeren Gestaltung der Store- und Lieferprozesse.

In Deutschland konnte Coolblue sogar noch deutlicher zulegen. Hier verbuchte das Unternehmen eine Umsatzsteigerung um 8,05 Prozent auf 188 Millionen Euro. Aus Sicht der Unternehmensmaxime von Coolblue fast genauso wichtig: In Deutschland verzeichnete der Online-Händler 2023 mit einem gemessenen Net Promoter Score (NPS) von 82 die höchste Kundenzufriedenheit der Firmengeschichte.

Vorstoß in den Großraum Frankfurt

Angesichts des positiven Trends will Coolblue sein Engagement in Deutschland nun weiter ausbauen. Bisher liefert das Unternehmen nur in NRW mit dem eigenen Zustellservice. Nun eröffnet Coolblue ein neues Depot in Kelsterbach, Hessen, und erschließt so den Großraum Frankfurt mit seinem eigenen Lieferservice für Haushaltsgroßgeräte: CoolblueLiefert. Damit erreicht der Online-Händler weitere 5 Millionen Kundinnen und Kunden mit der Lieferung von Weißer Ware sowie Fernsehern ab dem nächsten Werktag. Auch ist ein weiteres Depot mit anderem Einzugsgebiet in Planung.

Außerdem investiert Coolblue weiter in den Ausbau seiner Omnichannel-Infrastruktur und eröffnet in diesem Jahr insgesamt acht neue Stores in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Dazu wurde das Store-Konzept weiter optimiert, sodass alle neuen Stores mit deutlichen Verbesserungen rund um das Einkaufserlebnis aufwarten. In Deutschland ist neben dem neuen Depot bei Frankfurt in der Region auch ein Store geplant, ein weiterer soll in NRW entstehen.

"Coolblue wird weiter in Deutschland investieren"

"Wir sind 2023 in Deutschland enorm gewachsen. Ein Wachstum dank vieler wiederkehrender Kunden und einer sehr hohen Kundenzufriedenheit. Daher werden wir weiter investieren und verdoppeln unser Liefergebiet mit zwei neuen Depots, wovon das erste schon morgen bei Frankfurt eröffnet", erklärt Pieter Zwart, CEO von Coolblue.

"Mit der Erschließung dieser Region erreichen wir fünf Millionen mehr Kundinnen und Kunden, die wir mit unserem eigenen Lieferservice für Haushaltsgroßgeräte glücklich machen können. Zudem verdoppeln wir in diesem Jahr die Anzahl unserer Stores mit der Eröffnung von zwei neuen stationären Geschäften in Deutschland und werden weiterhin die besten Kundenerlebnisse schaffen, indem wir unsere Websites und unsere App deutlich verbessern."

