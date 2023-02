Coolblue, der führende Elektronikversender in den Niederlanden und seit Ende 2021 auch in Deutschland auf dem Markt, hat seine Jahreszahlen für 2022 vorgelegt. Angesichts der Energiekrise, der Inflation und des zurückhaltenden Verbraucherverhaltens war 2022 auch für die Niederländer ein schwieriges Jahr. Immerhin gelang es Coolblue, das Jahr mit einem Umsatz von 2,35 Milliarden Euro abzuschließen, ein um 0,6 Prozent höheres Ergebnis als im Vorjahr. Trotz einem positiven EBITDA von 43 Millionen Euro reichte das Wachstum allerdings nicht aus, um unter dem Strich die steigenden Kosten und den Margendruck auszugleichen.

Dass Coolblue trotz der schwierigen Bedingungen beim Umsatz zulegen konnte, ist zu einem großen Teil auf das starke Wachstum in Deutschland zurückzuführen ist, wo ein Umsatz von 174 Millionen Euro erzielt wurde. Die Expansion wurde auch durch die Eröffnung eines zweiten deutschen Stores in Essen vorangetrieben, welcher auch ein Fahrraddepot inkludiert. Derzeit beschäftigt das E-Commerce-Unternehmen 219 Coolbluer in Deutschland, 75 mehr als im Vorjahr.

Eigene Stromvermarktung in den Niederlanden

In den Niederlanden, wo die Marktstellung von Coolblue schon wesentlich weiter vorangeschritten ist, will das Unternehmen unter anderem über die Energievermarktung weiter wachsen. Dort hilft Coolblue seinen Kunden beim Energiesparen und bietet ihnen Ökostromverträge sowie einen Installationsservice für Solarmodule und Ladestationen an. Im Jahr 2022 war das Energiesparen wichtiger denn je und es gab eine große Nachfrage nach geeigneten Produkten sowie Solaranlagen. 2022 war zudem das Jahr, in dem Coolblue eine Rekordzahl neuer Entwickler begrüßte, insgesamt 151, und in dem viele Coolblue Mitarbeitende ihre Karriere vorantrieben. Unter anderem deshalb konnte der Online-Händler weitreichende Verbesserungen in seinem Lager, dem Liefer- sowie Kundenservice umsetzen.

"2023 wird das Jahr sein, in dem wir unsere Stores weiter verbessern und mindestens fünf neue Läden eröffnen werden", kündigte CEO Pieter Zwart bei der Vorstellung der Geschäftszahlen an. "Wir werden auch viele Optimierungen an unserer Webseite und unserer App vornehmen, um Kunden noch besser bei ihrer Wahl zu helfen. Außerdem haben wir hohe Erwartungen an das weitere Wachstum in Deutschland. Und mit Coolblue Energie werden wir von unserem brandneuen Büro in Utrecht aus noch mehr Kunden beim Energiesparen helfen. Kurzum: 2022 war herausfordernd, hat uns aber hervorragend darauf vorbereitet, 2023 zum absolut besten Coolblue-Jahr aller Zeiten zu machen."