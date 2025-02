Coolblue, der führende Elektronikhändler in den Niederlanden und Belgien, setzt den Expansionskurs in Deutschland fort. So eröffnet im Herbst in Münster die vierte Filiale in Nordrhein-Westfalen mit einem breiten Sortiment an Elektronikprodukten - von Smartphones und Notebooks bis hin zu Fernsehern und Haushaltsgeräten. Darüber hinaus expandiert das Unternehmen in den Norden des Landes und will ab Juli 2025 auch in Hamburg ein Shoppingerlebnis in entspannter Atmosphäre mit individueller Beratung in acht Themenwelten anbieten. Für beide Standorte sucht Coolblue jetzt engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

"Mit den neuen Stores in Hamburg und Münster bauen wir unsere Präsenz aus und investieren verstärkt in deutsche Innenstadtlagen. Während Hamburg als erstes Standbein in Norddeutschland einen bedeutenden Schritt in unserer Expansion darstellt, setzen wir mit Münster auf einen weiteren wichtigen Standort in Nordrhein-Westfalen", erklärt Urs Möller, Country Manager Germany bei Coolblue. "Unsere Strategie ist es, die Stärken der Online- und Offline-Welt noch enger zu verknüpfen, um ein nahtloses Einkaufserlebnis zu schaffen, das ganz auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtet ist. Alles, was wir tun, hat ein Ziel: unsere Kunden nicht nur zufriedenzustellen, sondern möglichst zu begeistern und so für ein Lächeln zu sorgen."

Erstes Logistikzentrum im Norden Deutschlands

Im Juli 2025 eröffnet Coolblue am Gänsemarkt 45 seinen ersten Store in Norddeutschland. Der zentral gelegene Standort zählt zu den bekanntesten Einkaufsadressen Hamburgs und ist Anziehungspunkt für die 1,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt sowie rund 3,5 Millionen Einzelhandelskundinnen und -kunden aus der Region. Zudem wird ein neues Logistikzentrum errichtet, wodurch Coolblues eigener Liefer- und Installationsservice für Haushaltsgroßgeräte wie Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke oder Fernseher ab Sommer auch in Hamburg verfügbar ist. Coolblue liefert dann zum Wunschtermin bereits ab dem nächsten Tag und informiert nach der Bestellung über das geplante Zeitfenster von einer Stunde, um die Planung zu vereinfachen. Zudem kündigen sich die Coolbluer 15 Minuten vor dem Eintreffen telefonisch an. Auf Wunsch installiert das Team das neue Gerät am vorgesehenen Platz - ob Küche oder Keller - und nimmt neben dem Verpackungsmüll auch das Altgerät zum fachgerechten Recycling kostenlos mit.

Mit dem neuen Store in der Stubengasse 11-13 in Münster setzt Coolblue auf einen weiteren Standort in Nordrhein-Westfalen. "Münster ist mit seiner historischen Innenstadt ein attraktiver Einzelhandelsstandort mit regionaler Anziehungskraft und hoher Passantenfrequenz", erklärt das Unternehmen. "Ab September 2025 eröffnet Coolblue in zentraler Lage einen neuen Store, der auf zwei Etagen eine große Auswahl an Elektronik- und Haushaltsgeräten bietet. Produktspezialisten stehen für persönliche Beratung bereit, während digitale Funktionen das Einkaufserlebnis nahtlos unterstützen."