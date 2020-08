Der niederländische Elektronikversender Coolblue vollzieht nach dem Deutschlandstart im Juli den nächsten Expansionschritt: Das Unternehmen liefert und installiert seine "Weiße Ware"-Produkte, darunter Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke, jetzt auch im Raum Köln. Ab sofort können Kunden aus dem Kölner Stadtgebiet, aus Leverkusen und dem Rhein-Erft-Kreis Weiße Ware über die Coolblue-Website oder App bestellen. Auslieferung und Installation erfolgen bereits am nächsten Tag - das gilt sogar für abendliche Bestellungen bis 23:59 Uhr.

Durch den Aufbau einer eigenen Infrastruktur am Niederrhein bietet Coolblue auch seinen deutschen Kunden den Lieferservice "CoolblueLiefert". Der Service bietet dem Kunden optionale Lieferzeiten an, damit er die Zustellung seiner Waschmaschine terminieren kann, wie es ihm am besten passt. Die hauseigenen Liefer-Helden bringen die bestellte Ware am nächsten Tag bis in den vierten Stock. Sie schließen sie an und nehmen das defekte Altgerät gleich mit. Erst, wenn alles einwandfrei läuft, machen sie sich wieder auf den Weg.

1,5 Milliarden Euro Umsatz

Mit seiner eigenen Lieferflotte und einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro ist Coolblue in den Niederlanden der Online-Platzhirsch im Elektronikhandel. Das Unternehmen ist dort bekannt für seinen starken Fokus auf Kundenzufriedenheit - insbesondere durch die unternehmenseigene Infrastruktur.

Deutschen Kunden verspricht Coolblue weitere neue Services und Produktbereiche in der App und auf der Website. Das Unternehmen arbeite außerdem am Rollout seiner eigenen Fahrradkurier-Flotte und der Eröffnung eines Stores in Deutschland. Weitere Infos gibt es auf der Coolblue-Website und in der Coolblue-App, die zum Download für iOS und Android bereitsteht.