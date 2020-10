Die neueste Version WinZip 25 von Corel stellt leistungsstarke Verschlüsselungs-, Dateiverwaltungs- und Komprimierungswerkzeuge für sämtliche Anwendungsgruppen bereit, um Dateien zu sichern und sie per E-Mail, in einem Netzwerk oder in der Cloud weiterzugeben.

Neu ist neben der Integration von Microsoft Teams ab der Pro-Version, eine stärkere Verkleinerung der erzeugten Zipx-Dateien, weitere Hintergrundwerkzeuge für effizientes Ordnen und Verwalten sowie zusätzliche PDF-Funktionen, um den Arbeitsablauf zu optimieren.

Zusammenarbeit mit Microsoft Teams

WinZip 25 Pro und Enterprise arbeiten jetzt direkt mit Microsoft Teams zusammen, um Links zu Dateien und Ordnern an einen oder mehrere Kanäle beziehungsweise Chats zu senden. Teilnehmer können zudem bei Teams ihren Bildschirmhintergrund während eines Video-Anrufs anpassen, indem sie ein beliebiges gespeichertes Bild als Hintergrund einsetzen – unabhängig davon, ob das Bild lokal, in der Cloud oder als Zip-Datei gespeichert ist.

Die Version WinZip 25 Enterprise unterstützt Unternehmen bei Microsoft Teams mit Team-Channel-SharePoint-Dateien. Diese lassen sich nun in SharePoint-Ordnern genauso einfach komprimieren, verschlüsseln, extrahieren und verwalten wie lokale Ordner und Dateien. Damit sei nicht nur die Verbreitung von Informationen gewährleistet, sondern gleichzeitig die Sicherheit der Informationen.?

Weitere Neuerungen und Verbesserungen

Leistungsstarke Hintergrundwerkzeuge sparen durch WinZip 25 Speicherplatz, indem optional doppelte oder nicht benutzte Dateien gesucht und entfernt werden können. Fotos lassen sich leichter ordnen und dank der neuen Dubletten-Erkennung in Zipx lassen sich bedeutend kleinere komprimierte Dateien erstellen, da diese unter Beibehaltung der ursprünglichen Datei- und Ordnerstruktur dedupliziert werden.

Auch bei der Arbeit mit Cloud-Dateien wurde das Finden und Bearbeiten von freigegeben Dateien erleichtert. In verbundenen Cloud-Konten können beispielsweise Fotos mit wenigen Klicks nach Jahr und Monat geordnet werden, wodurch das lange Suchen nach den gewünschten Dateien entfällt.

Ergänzende Funktionen bei Win 25 Pro und Enterprise

WinZip 25 Pro kann auch PDFs sicher aufzubewahren, unabhängig davon ob das PDF in WinZip oder einer anderen Anwendung erstellt oder von Dritten erhalten hat. Eine neue Funktion zur Unterzeichnung von PDFs stellt sicher, dass der Originalinhalt vor unberechtigten Änderungen geschützt ist. Weiterhin können jetzt verschiedene Dateitypen, etwa .xls, .png oder .docx zu einem PDF zusammengefügt und freigegeben werden.

Neben den Funktionen der Pro-Version, kann WinZip Enterprise Verschlüsselungen auf Unternehmensniveau implementieren sowie geistiges Eigentum und andere kritische Daten in Multi-Cloud-Netzwerkumgebungen schützen. Dies gelingt durch direkte Integration mit den Diensten SharePoint, Office365 oder jetzt neu Microsoft Teams gemäß des Unternehmensstandards.

Auch zum Thema Corel: Neue CEO bei Corel

Dabei ist die Enterprise-Version so konfigurierbar, dass sie mit einer Vielzahl von Cloud-Diensten verwendet werden kann, darunter AWS einschließlich GovCloud, Microsoft Azure, Oracle, IBM Cloud, RackSpace und HP. Diese vollständig anpassbare Lösung nutzt die AES-Verschlüsselung nach Industriestandard und ist deshalb ein unverzichtbares Werkzeug für alle Unternehmen, die Compliance-Anforderungen wie FIPS 140-2, FIPS 197, HIPAA, DFARS und EU-Vorschriften wie die DSGVO erfüllen müssen.

Compliance und Produktivität

„Sei es nun für persönliche oder geschäftliche Zwecke: WinZip ist ein wichtiges Werkzeug, um die Sicherheit der Dateien zu gewährleisten – egal, wie diese gespeichert und weitergegeben werden“, sagt Bill Richard, Leiter der Entwicklung für WinZip bei Corel. „Bei diesen neuesten Versionen haben wir das Augenmerk wie gewohnt auf die Produktivität gelegt, um die Arbeit mit den Plattformen und Formaten, auf die User täglich angewiesen sind, weiter zu vereinfachen.“

„Verbesserungen bei der Zipx-Komprimierung führen dank der Erkennung von doppelten Dateien zu kleineren Dateien“, ergänzt Henrique Monteiro, Leiter des WinZip-Produktmanagements. „Neue PDF-Funktionen in Pro und Enterprise vereinfachen zudem das Erstellen und Unterzeichnen wichtiger Dokumente. Und für Unternehmen, die über Microsoft Teams zusammenarbeiten, ermöglicht die Integration von WinZip 25 Pro und WinZip Enterprise, Dateien schnell und einfach auszutauschen.“

Die WinZip 25-Produktlinie ist in 17 Sprachen verfügbar. Für WinZip 25 Pro liegt die unverbindliche Preisempfehlung inklusive MwSt bei 57,94 Euro, WinZip 25 kostet 34,74 Euro. Informationen zu den Lizenzoptionen für WinZip 25 Enterprise gibt es unter diesem Link, eine Vergleichsübersicht mit sämtlichen Funktionen der Versionen finden Sie hier.