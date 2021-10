Die kanadische Corel Corporation erweitert ihre CorelDraw-Produktlinie mit der CorelDraw Technical Suite 2021, der umfassenden Software-Sammlung für professionelle technische Illustrationen und Dokumentationen. Außerdem gibt es exklusiv für die Aboversion der CorelDraw Graphics Suite 2021 ein Update für bessere Workflows und Zusammenarbeit.

CorelDraw Graphics Suite - Oktober Update 2021

Graphics Suite-Abonnenten sind jetzt noch flexibler beim Kontakt mit Team und Kundschaft. Mit dem neuen dynamischen Asset-Management werden der gemeinsame Zugriff und die Verwaltung der Assets von einem zentralen Ort aus sowie das gemeinsame Nutzen von Symbolen in Teams möglich. Die Synchronisierung der Aktualisierungen stellt sicher, dass immer mit den aktuellen Dateiversionen gearbeitet wird.

Ein verbesserter Workflow ermöglicht eine noch effizientere Zusammenarbeit im Team oder aus dem Homeoffice. Über den optimierten Anmeldeprozesses und die verbesserte Leistung lassen sich Cloud-Dateien jetzt schneller öffnen, teilen und speichern. Zeitsparende Typografie-Werkzeuge beschleunigen den Zugriff auf die Google-Fonts-Bibliothek im Corel Font Manager mit über 1.000 Schriftfamilien. Diese können sogar verwendet werden, ohne die Schriften installieren zu müssen.

CorelDraw Technical Suite 2021

Ergänzend zur CorelDraw Graphics Suite, geht die neue Technical Suite weit über das Grafikdesign hinaus. In der Version 2021 stellt sie für Technische Redakteure, Zeichner, Konstrukteure oder Planer eine Sammlung leistungsstarker Tools bereit, die insbesondere für die Bereiche Fertigung, Konstruktion, Architektur und High-Tech entwickelt wurden. Mit den multiplen Kontrollfunktionen und ihrer Präzision beweist sich die CorelDraw Technical Suite 2021 als professionelle Komplettlösung für detaillierte technische Illustrationen, Dokumentationen, Marketingmaterialien und vieles mehr.

„Mit den neuen, zeitsparenden Werkzeugen und vereinfachten Workflows gibt die CorelDraw Technical Suite 2021 Expertinnen und Experten der technischen Illustration alles an die Hand was sie benötigen, um außergewöhnliche Resultate zu erzielen“, wirbt Klaus Vossen, Senior Product Manager für CorelDraw. „Die Suite öffnet alles: Von 2D- und 3D-Quelldateien bis hin zu Fotos, Dokumenten und Daten. Eine einzige umfassende Lösung ermöglicht es, technische Dokumentationen anzufertigen und zu veröffentlichen. Illustratorinnen und Illustratoren können Ihre Produktivität steigern und mit höchster Präzision und Kontrolle komplexe Grafiken und praktisch jede Art technischer Illustrationen erstellen.“

Weitere neue Funktionen sind unter anderem der nahtlose Übergang von der 3D-Konstruktion zur Illustration. Der neue Gewinde-Workflow vereinfacht die Arbeit mit aus XVL Studio Corel Edition importierten Daten, indem er die 3D-Konstruktionsdaten in detaillierte technische Illustrationen umwandelt. Das neue Hilfsmittel „3-Punkt-Gewinde“ richtet sich beim Abfahren mit der Maus präzise an den Seiten einer Schraube aus, und mit dem Hilfsmittel „Rand entfernen“ werden die nicht benötigten äußeren Linien der projizierten Form gelöscht.

Schnelleres Illustrieren durch neu konzipierten Ansatz

Das umgestaltete Andockfenster „Projizierte Achsen“ holt häufig verwendete technische Zeichenwerkzeuge und Einstellungen in den Vordergrund des Illustrationsarbeitsbereichs. Somit entfällt das Wechseln zwischen Andockfenstern oder anderen Steuerelementen auf der Benutzeroberfläche, um Objekte auf einer Ebene zu verschieben.

Elemente lassen sich nun entlang einer projizierten Achse intuitiver verschieben. Neue Projektionsbefehle erleichtern das Projizieren von Formen in und aus der Parallelperspektive. Projektionslesezeichen und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Perspektiveneinstellungen für eine einfache spätere Verwendung auf der Illustration anzuheften, sorgen für weitere Zeitersparnis.

Erstellung vollständiger Ersatzteilseiten

Mit Hilfe neuer Funktionen und Werkzeuge werde insbesondere der Workflow in der produzierenden Industrie vereinfacht, verspricht Corel. Über den Import von CDR-, DES- und Tabellenkalkulationsdateien in das Andockfenster „Quellen“ in Corel Designer können technische Illustrationen mit Spezifikationen in Tabellen verknüpft werden.

Zur weiteren Vereinfachung mit verknüpften Assets, können nun die Änderungen an Designs und Daten synchronisiert werden, wenn die Dateien an einem anderen Arbeitsplatz bearbeitet wurden. Die neue Unterstützung interaktiver SVG-Dateien bringt zudem mehr Informationen und Klarheit und vereinfacht die Online-Veröffentlichung interaktiver Dokumentationen.

Eine Reihe neuer Funktionen in der CorelDraw Technical Suite 2021 wurde speziell für Arbeitsabläufe in der diskreten Fertigung entwickelt und gibt Illustratoren vollständige Kontrolle über die Erstellung interaktiver Ersatzteil-Seiten. Darüber hinaus erweitert der Zugriff auf die neuesten Anwendungen der CorelDraw Graphics Suite 2021 für Bildbearbeitung, Seitenlayout und Schriftverwaltung die Möglichkeiten der Technical Suite weit über die technische Illustration hinaus.

Ein Paket mit professionellen Tools

Mit der CorelDraw Technical Suite 2021 werden Corel Designer 2021, CorelDraw 2021, Corel Photo-Paint 2021, XVL Studio Corel Edition für 3D-Visualisierung und -Erstellung, die CorelDraw.app für Kollaboration via Webbrowser, die CorelDraw.app für iPad sowie PowerTrace, Capture und AfterShot 3 HDR mitgeliefert.

Mit dem Zusatzmodul XVL Studio 3D CAD Corel Edition lassen sich komplexe 3D-CAD-Bauteile und -Baugruppen in verständliche Visualisierungen umwandeln. Das 3D-Autorenprogramm ist separat zur CorelDraw Technical Suite erhältlich und erweitert neben den 3D-Funktionen die Produktivität, den Leistungsumfang sowie die unterstützten Dateiformate. Der komplette Versionsvergleich lässt sich hier einsehen.

„Die CorelDraw 2021-Produktfamilie umfasst stabile Suiten, mit denen Grafikprofis arbeiten können, wie, wann und wo sie wollen - ob im Büro, zu Hause oder von unterwegs“, sagte John Falsetto, Senior Director Products, Graphics and Productivity. „Diese neuen, exklusiv für die Aboversion verfügbaren Updates bieten kreativen und technischen Grafik-Profis optimalen Nutzen mit neuen Funktionen, hilfreichen Inhalten und der Unterstützung der neuesten Technologien – gemäß unserem Anspruch, ihnen alles bereitzustellen, was sie für ihren Erfolg benötigen.“

Verfügbarkeit und Preise

Die CorelDraw Graphics Suite 2021 ist für Windows 10 und Windows 11, macOS, Web, iPad und mobile Geräte in Deutsch und weiteren Sprachen verfügbar. Der Preis für das Abonnement beläuft sich auf 349 Euro pro Jahr. Die unverbindliche Preisempfehlung für eine unbefristete Lizenz inklusive eines einjährigen Wartungsplans beträgt 933 Euro, jeweils inklusive Steuer.

Die CorelDraw Technical Suite 2021 ist ebenfalls für Windows 10 und Windows 11 verfügbar und kostet als Abo 499 Euro pro Jahr. Die UVP für eine unbefristete Lizenz der Vollversion mit einjährigem Wartungsplan beträgt 1.199 Euro.

Upgrade-Preise für unbefristete Lizenzen mit Wartung sind ebenfalls verfügbar. Für Unternehmen bietet Corel Mengenlizenzen und Wartungsdienste wie Softwarebereitstellung und Virtualisierungsunterstützung. Weitere Informationen für Business-Kunden finden sich unter diesem Link.

