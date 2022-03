Die Corona-Warn-App 2.19.2 wird ab sofort an die Android-Nutzer ausgeliefert. Im Google Play Store ist die neue Version hiererhältlich. Unter iOS erhöht sich die Versionsnummer der Corona-Warn-App von 2.19 auf 2.19.1 (hier im Apple App Store erhältlich).

Beim ersten Start der neuen Version werden die Nutzer von einem "Neue Funktionen"-Bildschirm begrüßt (siehe Screenshot oben). Die dort aufgelisteten Neuerungen beziehen sich aber auf die Neuerungen, die bereits mit der Corona-Warn-App 2.19 eingeführt worden waren. Die neue Corona-Warn-App 2.19.2 enthält ebenso wie die Corona-Warn-App 2.19.1 (sie erschien Anfang dieser Woche, also ein paar Tage vorher) dagegen nur Fehlerbeseitigungen.

Kurz und knapp heißt es seitens der Entwickler zu Corona-Warn-App 2.19.2: "Mit diesem Update beheben wir Fehler."

Was sich mit der Corona-Warn-App 2.19 geändert hat

Mit der Corona-Warn-App 2.19 wurde die Zuordnung von Zertifikaten zu Personen fehlertoleranter gestaltet, indem kleinere Unterschiede in der Schreibweise von Vor- und Nachnamen nunmehr ignoriert werden. Außerdem wurden die Änderungen an den Spezifikationen für EU-Impfzertfikate für Auffrischungsimpfungen berücksichtigt. Sind in der Corona-Warn-App Zertifikate mit den alten Spezifikationen hinterlegt, dann kann man direkt in der App ein neues Zertifikat angefordern.

Ausführlichere Informationen zur Corona-Warn-App 2.19 lesen Sie in dieser Meldung: Corona-Warn-App 2.19 erhältlich - das sind die Neuerungen. (PC-Welt)