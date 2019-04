Bier in Maßkrügen, Haxen, Wiesnhendl, Dirndl und Lederhosen - nein wir sind nicht in Bayern, sondern in Pohlheim im Herzen Hessens. Das dortige Wiesnfest hat Distributor COS zum Anlass genommen, seinen 30. Geburtstag zusammen mit Herstellern und Fachhandelspartnern zu begehen. Zusammen mit 4.400 Besuchern feierte die COS-Delegation in der COS-VIP-Box in Tracht und mit typisch bayerischen Bierzelt-Schmankerln. Und mit prominenter Unterstützung: Neben den Oktoberfest-erprobten Blechblosn und DSDS-Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann ließ es sich der selbsternannte König von Mallorca, Jürgen Drews, nicht nehmen, die Bierzeltstimmung überkochen zu lassen.



Stargast auf dem Pohlheimer Wiesnfest: Der König von Mallorca, Jürgen Drews.

Distributor COS hat zum 30 Geburtstag für seine Gäste Plätze in der VIP-Box reserviert.

COS-Chef Christoph Runge mit Thomas Kopf (HT-Computer) und Denis Braun (Intos).

Daniela und Heiko Starost (IT-Systeme-Starost) haben für die COS-Geburtstagsfeier die Tracht aus dem Schrank geholt.

Daumen hoch für eine gelungene Feier: Nuri Göktas, Jörg Kässmann und Robil Kücükkaplan vom COS-Schwesterunternehmen Api.

Thorsten Braun (COS) mit Holger Dünnebier (PC Office Cologne).

Fast viereinhalb Tausend Besucher fasst das Festzelt beim Pohlheimer Wiesnfest.

Die Remarketing-Experten Alexander Witalinski (GSD) und Marco Kuhn (BB-Net) haben bei der Fete entgegen ihrem sonstigen Geschäftsmodell einmal keinen gebrauchten Tag.

Herzliche Begrüßung der Gäste.

Auch in Hessen ist "Maßhalten" angesagt, das wissen Josef Hillebrandt (Api) und Tim Kartali (HP).

Sybille und Dirk Puschner (Puschner Computer),

Wozu Oktoberfest München wenn es auch das Wiesnfest in Pohlheim gibt? Dirk Bartz und Chantal Knauber (beide Api) sind gerne nach Hessen gepilgert.

Bayerische Schmankerln tragen zur zünftigen Wiesnstimmung bei.

Sandra Pasbrig und Diana Occipiuti von Mutavi Solutions aus Fulda haben in Pohlheim fast ein Heimspiel.

Spätestens beim Auftritt des Königs von Mallorca kocht das Festzelt.

Sabine und Hermann Buss-Strotmann (beide CC-Lathen).

Lisa Nawrot (Schunk) mit Christopher und Nicole Göbel (beide COS) würden auch in Oberbayern eine gute Figur machen.

Jens Wiedemann (eBizz) und Silvia Fehse (Api) macht die Geburtstagsparty sichtlich Spaß.

Am Nachmittag vor der großen Party trafen sich die Gäste noch am COS-Sitz in Pohlheim.

Dort wurden sie herzlich empfangen ...

... und konnten an der Bilderwand fotografische Highlights aus 30 Jahren COS bewundern.

Hersteller wie Kyocera informierten über ihre Produkte und Lösungen.

Microsoft demonstrierte das interaktive Display Surface Hub.

Iiyama zeigte das Produktportfolio an der eigenen Signage-Lösung.

Geburtstagsgeschenke wurden auch überreicht.