Nach drei Jahren in anderen Städten ist die Ignition der Hamburger CPN Cooperation Network GmbH wieder einmal in Darmstadt. Am 3. und 4. April 2025 treffen sich hier Mitglieder und Partnerunternehmen des IT-Netzwerks zur Fachmesse mit 50 Ausstellern sowie zahlreichen Workshops und Vorträgen. Selbstverständlich soll auch - wie in den Vorjahren - das Networking im Mittelpunkt stehen.

Spannende Partnerunternehmen dabei

Die Fachmesse findet am 4. April 2025 von 9:30 Uhr bis 15 Uhr im "Darmstadtium" statt, wo auch die Vorträge und Workshops abgehalten werden. Dabei sind namhafte Lieferanten, unter anderem Api, Ingram Micro, TD Synnex oder Systeam. Distributor Also wird neben dem eigenen Cloud-Marketplace auch mit den Business-Units von Apple, Microsoft und Lenovo vertreten sein. Ebenso dabei sind Spezialanbieter wie EET, MATW und MRM, BBnet und Maconline.

Neben Lieferanten gibt es Präsentationen der Handelsplattform ITscope sowie Tipps zu Finanzierung, Mietkauf und Leasing über Targobank oder Mercator. Geräteschutz und Garantieverlängerungen sowie Ankaufservices informieren ebenfalls vor Ort. Diverse Unternehmen aus dem Bereich IT-Security, Hersteller von Zubehör und Kommunikationshardware, ergänzen das Ausstellerfeld zusammen mit den Neulingen Jobrad, Signal Iduna und HR-Software-Spezialist Factorial.

Freitickets verfügbar

"Wir entwickeln uns kontinuierlich weiter und setzen anhand des Feedbacks bei jeder Ignition neue Ideen um", verspricht Tobias Schulte-Ostermann, Geschäftsführer bei CPN. "So haben wir im letzten Jahr die Elevator Pitches eingeführt - acht kurze Vorträge hintereinander. Diese Sessions waren stark nachgefragt und sind jetzt ein fester Bestandteil der Ignition. Zudem bietet die Messe unseren Mitgliedern diesmal ein noch umfangreicheres Angebot an neuen Produkten, Marktchancen und Lösungen."

"Der Blick über den Tellerrand ist für uns essenziell", ergänzt Schulte-Ostermann. "Nicht zuletzt angesichts der aktuellen Herausforderungen loten wir ständig aus, welche Themen neben der IT für unsere Mitglieder wichtig sind. Unser Netzwerk wächst daher kontinuierlich und wir freuen uns, dass es für diese Ignition schon jetzt so viele Anmeldungen gibt."

Interessierte Systemhäuser und Fachhändler des Netzwerks können sich unter diesem Link für ein Freiticket bewerben.