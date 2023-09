Die Ericsson-Tochter Cradlepoint hat den 5G-Adapter W1855-5GC vorgestellt, der für den Einsatz im Freien optimiert wurde. Dank seiner robusten Bauweise kann er zum Beispiel an der Außenwand eines Gebäudes statt im Inneren installiert werden, um den bestmöglichen Empfang zu ermöglichen. Da der Hersteller die Sende- und Empfangseinheit separat ausgeführt hat, lässt sich die Mobilfunkantenne zudem räumlich vom Router trennen.

Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der W1855-5GC laut Cradlepoint 78 Prozent kleiner, 74 Prozent leichter und verbraucht unter Last etwa 30 Prozent weniger Strom. Das kleinere Gehäuse soll auch die Anbringung erleichtern. Es ist nach IP67 vor Umwelteinflüssen geschützt.

Der Adapter unterstützt das 5G-Release 16 der 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Außerdem wurde er für den Einsatz in den 5G-Netzen von T-Mobil, AT&T und Verizon zertifiziert. Damit eignet er sich laut Anbieter für alle Situationen, an denen etwa Glasfaser nicht in Frage kommt oder wenn mehrere Verbindungen erforderlich sind, etwa für Failover-Anschlüsse.

Die Verwaltung mehrerer 5G-Adapter erfolgt zentral über den Cradlepoint NetCloud Manager. Das soll unnötige Komplexität und Besuche vor Ort vermeiden. Zur Anbindung ans LAN dient ein 2,5 Gigabit schneller Ethernet-Port. Der maximale Durchsatz des Geräts liegt laut Anbieter bei 2 GBit/s. Die Stromversorgung kann über Power-over-Ethernet (PoE 802.3at) erfolgen. WLAN unterstützt der Adapter nicht.