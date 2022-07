Etwa die Hälfte dieser Partner hat an dem "Community Summit 2022" Ende Mai in Köln teilgenommen (ChannelPartner berichtete). Und die Pläne der in Zentraleuropa für den Channel verantwortlichen Managerin Svetlana Klinkow sind sehr ehrgeizig: Insgesamt 100 Vertriebspartner in der deutschsprachigen Region möchte sie für ihr Unternehmen gewinnen. Mehr sollen es gar nicht werden, denn nur diese begrenzte Zahl an Partnern kann Cradlepoint qualitativ hochwertig unterstützen, auch wenn das Unternehmen bei diesem Vorhaben den tatkräftigen Support von zwei deutschen Distributoren erhält: von Tech Data und Ingram Micro.

Und natürlich hilft hier auch die Cradlepoint-Mutter Ericsson mit ihren in Europa hoch angesehenen Brand, was 5G betrifft. Der schwedische Mobilfunk-Ausstatter hat den US-amerikanischen Router- und Adapter-Produzenten Ende 2020 übernommen und im Mai 2022 endgültig in den Konzern integriert.

Partnerprogramm legt großen Wert auf technische und vertriebliche Ausbildung

Ein penibel ausgearbeitetes Partnerprogramm soll es den potentiellen Vertriebspartnern möglichst einfach machen, mit Cradlepoint ins Geschäft zu kommen. In seiner virtuellen Universität bildet das Unternehmen etwa die Reseller technisch aus und demonstriert ihnen neue Geschäftsfelder und mögliche Einsatzszenarien. Das dazu nötige Branchen-Know-how sollten die Partner schon selbst mitnehmen.

Bei der Partner- und Kunden-Akquise helfen sicherlich auch die bereits vorhandenen Referenzen. So setzt beispielsweise die Feuerwehr Recklinghausen das LTE-Equipment von Cradlepoint ein. In einem sehenswerten Video erklären zwei Techniker des Cradlepoint-Partners Selectric, wie die Router in den Rettungsfahrzeugen verbaut werden.

Auch außerhalb Deutschlands gibt es spannende Einsatzszenarien. Ein italienischer Partner hat die Busflotte von Bergamo mit mobilen Routern ausgestattet. Traurige Berühmtheit erlangte die norditalienische Stadt zu Beginn der Corona-Pandemie, nirgendwo in Europa gab es mehr Tote als in dieser Region. Der öffentliche Personennahverkehr in Bergamo trug sicherlich nicht zu noch mehr Ansteckungen bei, denn die vernetzten Busse nahmen nur wenige Passagiere auf. Sobald bestimmte Mengen an Fahrgästen erreicht waren, wurden zusätzliche Fahrzeuge geordert

Einen weiteren wichtigen Einsatzbereich für die Funktechnologie von Cradlepoint bilden Baustellen. Denn auch diese müssen breitbandig an die Ingenieur- und Architekturbüros angebunden werden, um digitale Baupläne rasch auf den neuesten Stand zu bringen, oder um den Baufortschritt per Video zu überwachen und zu dokumentieren. So bindet beispielsweise die Bauer Spezialtiefbau GmbH ihre Baustellen mittels eines in einen Koffer passenden Equipments ans Internet an.

Derartige Lösungen werden von den Cradlepoint-Partnern selbst vorangetrieben, denn sie geben die in ihren Projekten gesammelten Erfahrungen direkt an die Entwicklungsmannschaft von Cradlepoint weiter. "Mich begeistert, wie unterschiedlich unsere Partner sind. Sie bilden Synergien und profitieren von den Stärken und dem Knowhow der anderen Reseller. Es ist eine echte Partner-Community. Darauf bin ich stolz", betont Klinkow im Gespräch mit ChannelPartner.

Und weil Cradlepoint sich auf mobile Netzwerke spezialisiert hat, möchte die Channel-Managerin noch mehr ihrer Partner für die mobile Netzwerk-Architektur der Zukunft, 5G, begeistern. Bis dato haben drei deutsche Vertriebspartner die besonders anspruchsvolle Zertifizierung "Certified 5G Partner" erworben, Klinkow möchte, dass sich schon bald fünf weitere Reseller in diesem Segment ausbilden lassen. "Diese Partner müssen in der Lage sein, ein 5G-Netz zu installieren und zu managen", fordert die Channel-Managerin. Um das "Certified 5G Partner"-Zertifikat zu erwerben, bedarf es mehrerer erfolgreich absolvierter technischer Schulungen sowie des nachgewiesenen Aufbaus eines einwandfrei funktionierenden 5G-Campus-Netzwerkes.

