Das Motto des Cradlepoint-Partnertreffs am 19. Mai 2022 lautete: "Education, Update, Networking". Passend dazu hat der Netzwerkhersteller die Event-Location ausgesucht - die herrschaftliche Wolkenburg in Köln. In dem historischen Gemäuer brachten Vertreter von Cradlepoint und dem Mutterkonzern Ericsson Wiederverkäufer in puncto Produkte, Technologie und Partnerprogramm auf den neuesten Stand.

» ChannelPartner-Kongress 2022 Auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September 2022 in Düsseldorf werden Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren. Der Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2022 hinaus mag ambitioniert sein – dennoch wollen wir ihn wagen und dafür Ideen und Impulse geben.

Mehr Infos hier!

Im Rahmen der Channel-Veranstaltung wurden die jüngsten Cradlepoint-Produkte "NetCloud" und "5G Dedicated Networks Industrie 4.0" vorgestellt - und natürlich auch die künftige Produkt-Roadmap. Ferner beleuchteten die Cradlepoint-Experten die Marktentwicklung von Wireless-WAN in Europa sowie die Chancen von 5G für den Channel - in Form von 5G-Campus-Netzwerken.

Anschließende Workshops hatten zum Ziel, Partner unterschiedlicher Spezialisierung miteinander zu vernetzen. Reseller berichteten aus Projekten mit spannenden Use Cases wie Netzwerk-Failover, Fahrzeugvernetzung, Digital Signage, Verkaufsautomaten, Maschinenvernetzung, IoT und Telemedizin.

Die Channel-Mannschaft von Cradlepoint war in Köln prominent vertreten - mit dem VP Partner Sales EMEA-Chef Darryl Brick und der Channel Sales Managerin Mittel- und Osteuropa Svetlana Klinkow.

Am Abend klang der intensive Tag im malerischen Innenhof der Wolkenburg aus. Das Wetter zeigte sich dazu von seiner besten Seite - wie die untere Bilderstrecke demonstriert. (rw)