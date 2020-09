Eva Schönleitner trat ihre neue Stelle als CEO bei dem Datenbankspezialisten Crate.io am 1. September 2020 an. Auf dieser Position löst sie Firmengründer Christian Lutz ab, der künftig als Präsident des Board of Directors leiten wird.

Eva Schönleitner verfügt über mehr als 20 Jahren internationale Berufserfahrung. Nach Stationen bei global Technologieschmieden wie Microsoft, IBM und VMware sowie in der Unternehmensberatung Deloitte in den USA, war die Naturwissenschafterin zuletzt mehrere Jahre lang als Leiterin der digitalen Partnerschaften beim Industriekonzern ABB in Zürich tätig.

Als CEO möchte Schönleitner auf den indirekten Vertriebskanal bei Crate.io ausbauen, um den österreichischen Spezialisten zum bevorzugten Anbieter von real-time-Datenbanklösungen für IIoT-Kunden und Anwender zu transformieren. Hierzu sollen eine Niederlassung in der Schweiz und eine Firmenpräsenz in den USA eröffnet werden.

Der bisherige Firmenchef Christian Lutz hat Eva Schönleiter einmal bei ABB kennengelernt: "Ich war sofort beeindruckt von ihrer Persönlichkeit sowie ihrem tiefen Verständnis und ihrer Expertise in unserem Markt. Wir kommen nun die nächste, starke Wachstumsphase und ich freue mich, dass Eva dies ab jetzt mit ihrer Erfahrung und Expertise führend mitgestalten wird".

Lutz wird bei Crate.io nun die Rolle des Präsidenten des Boards of Directors übernehmen und sich künftig um die die Bereiche Fundraising, Finanzen sowie um das Business Development kümmern. Sein Firmenmitgründer Jedok Batlogg bleibt in seiner Funktion als CTO (Cheftechniker) weiterhin für die technologischen Entwicklungen von Crate.io verantwortlich.

Eva Schönleitner hat Chemie und Mathematik auf der Kepler Universität in Linz studiert. Ferner hat sie einen MBA-Anschluss von der Emory University in Atlanta, und sie freut sich schon auf die neue Aufgabe bei Crate.io: "In meinem Arbeitsleben habe ich stets große Herausforderungen gesucht und mich daher sehr in marktführenden Technologien eingearbeitet. Bei dem Großkonzern ABB habe ich die Sichtweise und Anforderungen der Industrieunternehmen kennengelernt. Nun ist es an der Zeit, dieses Wissen bei Crate.io anzuwenden und die Lösungen für die IIoT-Kunden (Industrial Internet of Things) perfekt abzustimmen."