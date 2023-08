US-Hersteller Micron Technology, Inc. stellt zwei weitere Crucial X Pro-Serien vor. Die Crucial X9 Pro und X10 Pro Portable SSDs verwenden TLC-NAND von Micron und eine, vom Hersteller revolutionär genannte tragbare Single-ASIC-Speicherarchitektur, welche die zurzeit branchenweit höchste Kapazität pro Quadratmillimeter bieten soll. Damit können Videos, Fotos und andere Dateien auf bis zu 4 Terabyte Speicherkapazität unterwegs schnell gesichert und bearbeitet werden - ohne Cloud oder Internet-Zugang.

Hohe Geschwindigkeit und Sicherheit

Die Crucial X10 Pro Portable SSD ist die bisher schnellste externe SSD von Micron und richtet sich an Kreative wie Designer, Videografen oder andere leistungsorientierte Verbraucher. Sie bietet bis zu 4 TB Speicherplatz sowie sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.100 MB/s und schreibt bis zu 2.000 MB/s am USB-C-Port. Damit kann eine Datenmenge von einem Terabyte in weniger als neun Minuten übertragen werden, was beispielsweise die Effizienz eines mobilen Videoschnitt-Workflows erheblich verbessert.

Die Crucial X10 Pro wird über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel direkt an einen Laptop oder eine Workstation angeschlossen. Ihre Leistung reicht aus, um etwa die Timelines von mehreren Kameras zu durchlaufen oder Inhalte direkt auf der SSD zu bearbeiten, schneiden und zu rendern. Die Crucial X10 Pro ist nach IP55 wasser- und staubdicht und mit Windows, Mac, Android, Spielkonsolen und mehr kompatibel.

Günstige Alternative Crucial X9 Pro Portable SSD

Die Crucial X9 Pro Portable SSD ist nicht ganz so schnell wie ihre große Schwester, bietet mit jedoch ebenfalls mit bis zu 4 TB die gleichen Kapazitäten. Auch sie kann mit den Maßen 65 x 50 Millimetern bei 38 Gramm Kampfgewicht Tausende Fotos, Dateien und Videos speichern. Die Crucial X9 Pro bietet immerhin sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s am USB-C-Anschluss, was ebenfalls ausreicht um die Arbeitsabläufe gegenüber herkömmlichen portablen Speicherlösungen zu beschleunigen.

"Schnelle, effiziente Arbeitsabläufe sind für den Erfolg von Videofilmern, Fotografen und anderen Autoren von Inhalten unerlässlich", so Jonathan Weech, Senior Director of Product Marketing der Commercial Products Group von Micron. "Wir haben unsere beiden neuen tragbaren SSDs, die Crucial X9 Pro und die Crucial X10 Pro, speziell für diese anspruchsvollen Workloads entwickelt und gebaut. Angesichts der Tatsache, dass mehr Fotos und Videos als je zuvor aufgenommen werden, suchen die Verbraucher nach Möglichkeiten, ihr digitales Leben zuverlässig und schnell zu speichern, zu bewahren und zu schützen. Diese beiden neuen Crucial Pro Portable SSDs sind eine großartige Wahl für alle, die einen zuverlässigen, schnellen Speicher mit hoher Kapazität benötigen."

Preis und Verfügbarkeit

Die Crucial X9 Pro und Crucial X10 Pro Portable SSDs sind ab sofort mit Kapazitäten von 1 TB, 2 TB und 4 TB bei Retail- und E-Tail-Stores, Einzelhändlern und kommerziellen Resellern weltweit erhältlich. Preise nennt Crucial nicht, doch wird für die X9 Pro-Serie ein Startpreis von rund 100 Euro, für die X10 Pro-Serie von 140 Euro inklusive Mehrwertsteuer für die 1-TB-Version erwartet. Als Bonus bei der Registrierung, gibt es aktuell von Adobe einen einmonatigen Creative Cloud All Apps Plan dazu.