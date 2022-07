Damit verliert ein weiteres - von Netgo 2020 bereits übernommenes - Systemhaus seinen alten Namen.

"Mit der Integration bündeln wir nun unser gesamtes Know-how, wodurch sich wertvolle Synergien herausbilden. Diese bringen für Kunden, Partner, Lieferanten und Mitarbeiter enorme Vorteile mit sich", erklärt Oliver Mauss, CEO der Netgo Group, die Aufgabe des Brands CSM. "Mit sieben weiteren Standorten unter einheitlicher Marke erhöhen wir unsere Marktvisibilität signifikant und nähern uns damit dem Ziel einer führenden IT-Marke in Deutschland. Außerdem gewährleisten wir eine bestmögliche Betreuung direkt bei unseren Kunden vor Ort", führt er fort.

In der Tat: Derzeit ist die Netgo-Gruppe in allen Ballungsregionen Deutschlands mit Ausnahme von Leipzig vertreten. "Mit einer überregionalen Präsenz und umfangreichen Betreuungsmöglichkeiten stehen wir als verlässlicher Partner immer an der Seite unserer Kunden und Partner", betont Mauss.

Auch für Martin Müller, Geschäftsführer der CSM MeinSystemhaus GmbH, ist der Markenwechsel ein wichtiger Schritt in die Zukunft: "Die Komplexität in der IT-Branche wird größer. Mit dem gemeinsamen Markenauftritt garantieren wir zum einen ein langfristiges Unternehmenswachstum und sorgen dafür, dass unsere Kunden von einer überregionalen Präsenz profitieren."



