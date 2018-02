Die CSS AG hat zum 01. Januar 2018 Daniel Prinz in den Vorstand geholt. Der 43-Jährige verantwortet die Bereiche Dienstleistungen und Unternehmensentwicklung. Die Besetzung des Vorstands bleibt ansonsten unverändert. Prinz war bereits seit 2015 Mitglied des Aufsichtsrats bei CSS und die letzten 13 Monate geschäftsführender Gesellschafter der in die CSS AG verschmolzenen GDC Business Software GmbH aus Lampertheim.

Der Diplom-Kaufmann und Finanzanalyst verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung mittelständischer Unternehmen und Private Equity-Gesellschaften. Zu seinen besonderen Stärken zählen strategische Unternehmensbewertungen, Erstellung und Validierung von Planungsrechnungen sowie Kauf und Verkauf von Unternehmen, teilt die CSS weiter mit.

Daniel Prinz ist seit 2013 geschäftsführender Gesellschafter der Prinz Minderjahn Corporate Finance GmbH & Co. KG. Davor war Daniel Prinz über zwölf Jahre bei KPMG in den Bereichen Transaction Services und Corporate Finance in München, Hamburg und London tätig.

"Wir freuen uns, Daniel Prinz als kompetentes drittes Mitglied im Vorstand begrüßen zu können", so Michael Friemel, Vorstandsvorsitzender der CSS AG. "Herr Prinz wird die Geschäftsbereiche Dienstleistungen und Unternehmensentwicklung, insbesondere im Hinblick auf eine weitere Optimierung der Kundenbetreuung, gezielt ausbauen und vorantreiben." (KEW)