Als Partner im Geschäftsbereich Corporate Finance bei der mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz gilt Claus Bähre als Experte in Sachen Unternehmensbewertung, Abwicklung von Fusionen und Übernahmen, Transaktions- und Restrukturierungsberatung sowie in der operativen Umsetzung von angepeilten Wachstumsstrategien. Bähre rückt für den 73-jährigen Steuerberater Wilfried Möller in den Aufsichtsrat des CSS AG auf.

Diplom-Kaufmann Bähre absolvierte ein betriebswirtschaftliches Studium an der Universität Mannheim. Seit 1993 betreut er namhafte Kunden aus den Branchen Dienstleistungen, Private Equity, Automobil-, Anlagen- und Maschinenbau sowie Handel und Schifffahrt.

Michael Friemel, Vorstandsvorsitzender der CSS AG, freut sich, mit Claus Bähre einen weiteren strategischen Sparringspartner für seinen Aufsichtsrat gewonnen zu haben: "Dank seiner jahrzehntelangen Tätigkeit bei einer Big-Four-Gesellschaft und Ebner Stolz verfügt er über tiefgreifendes Know-how im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensfinanzierung, wovon auch unsere Kunden profitieren werden. Zudem übernimmt Herr Bähre die Funktion des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, die bislang Herr Möller innehatte. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit."

CSS entwickelt seit 1984 branchenübergreifend einsetzbare ERP-Lösungen für den Mittelstand. Die Java-basierte "Egecko"-Software deckt Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen und CRM ab. Das Softwarehaus beschäftigte 210 Mitarbeiter, ist an neun Standorten bundesweit vertreten und betreut rund 2.000 Kunden.