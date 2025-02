Die CSS AG ist einer vielen kleinere Anbietern von betriebswirtschaftlicher Standardsoftware in Deutschland. 1984 in Künzell bei Fulda gegründet beschäftigt der Softwarehersteller mittlerweile knapp 360 Mitarbeiter deutschlandweit. Unter den mehr als 3.000 Kunden finden sich mittelständische Firmen, internationale Konzerne und öffentliche Einrichtungen. Alle Produkte (CRM, Rechnungswesen, HR, Controlling, Geschäftsprozess-Automatisierung) werden unter dem Markennamen "eGecko" vertrieben.

2022 hat CSS die Evidanza GmbH übernommen, einen Business Intelligence-Spezialisten aus Straubing in Niederbayern. Dieser brachte CSS 200 weitere Kunden. Anfang 2025 folgte nun die nächste Akquisition: Die Salzburger Blumatix Intelligence GmbH bietet KI-basierte Lösungen ("Künstliche Intelligenz) zur Dokumentenverarbeitung. Mit 20 Mitarbeitern entwickelt das Unternehmen bereits seit 2016 Software zur digitalen Dokumenterfassung, hier mit besonderem Fokus auf die automatische Verarbeitung von Rechnungen. Über 2.000 mittelständische Firmen und internationale Konzerne setzen bereits auf KI-gestützte Blumatix-Software "Blue Delta" ein.

Mit dem Neuerwerb möchte die CSS-Gruppe ihre KI-Kompetenzen ausbauen und ihr Portfolio um automatische Dokumentenverarbeitung erweitern. Blumatix bleibt auch nach der Übernahme durch CSS eine eigenständige Organisation innerhalb der Gruppe - genauso wie Evidanza. Martin Loiperdinger wird Blumatix weiterhin als Geschäftsführer leiten. Als Teil einer größeren Einheit kann der österreichische Anbieter seine KI-gestützte Software auch den Bestandskunden und -partnern von CSS und Evidanza anbieten.

Darüber freut sich CSS-CEO Robert Lindner ganz besonders: "Mit Blumatix gewinnen wir einen starken KI-Spezialisten, bauen unsere KI-Kompetenz deutlich aus und etablieren uns darüber hinaus am österreichischen Markt. Für unsere Kunden bedeutet das eine deutliche Beschleunigung der Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse", so Lindner weiter.

Blumatix-Geschäftsführer Martinin Loiperdinger, sieht großes Potenzial in der Partnerschaft. Seine Vision ist eine KI-gestützte Software, die betriebswirtschaftliche Prozesse in Unternehmen mehr oder weniger automatisch steuert: Für unsere Kunden bedeutet dies einen echten Mehrwert in Form von optimierten Prozessen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen."

Frank Boettiger, CPTO (Chief Product and Technology Officer) bei CSS, zeigt sich diesbezüglich sehr optimistisch: "Mit Blumatix' enormem KI-Erfahrungsschatz werden wir hochautomatisierte Produkte entwickeln - zum Nutze unserer Kunden."

Christian Weiler, CSPO (Chief Strategy and Product Officer) bei Blumatix, erklärt die Funktionsweise der eigenentwickelten Software: "Unsere KI-Lösung erkennt Muster in Dokumenten und kann daher die Folgeprozesse vollständig automatisieren."

Mit Hilfe von BIue Delta können Inhalte in Dokumenten schneller analysiert und final bewertet werden. Ferner soll die Software in der Lage sein, Handlungsempfehlungen "auszusprechen" sowie Chancen und Risiken von Maßnahmen gegeneinander abzuwägen. Hierzu reichet die Software von Blumatix die Systeme auch mit Kontextinformationen aus anderen Datenquellen an.

"Das verbessert die Datenqualität deutlich und erleichtert das Treffen der richtigen Entscheidungen in den unterschiedlichen Prozessen", meint der Blumatix-Produktchef. Zudem sei die Lösung für den Umgang mit großen Datenmengen gut geeignet und könne mit den wachsenden Anforderungen der Kunden leicht skalieren, so Weiler abschließend.



