IT-Dienstleister sind bestrebt, die IT ihrer Kunden optimal abzusichern. Doch dafür verwalten sie im Schnitt sieben IT-Security-Anwendungen auf jedem Gerät ihrer Kunden. Das geht auf Kosten von Zeit, Effizienz und nicht zuletzt von Sicherheit: Die Abwehr von Cyber-Attacken ist aufwendiger und wenn einzelne Security-Lösungen nicht nahtlos ineinandergreifen, können Sicherheitslücken entstehen. Die vielen unterschiedlichen Lösungen kosten schließlich auch jede Menge Zeit für Trainings, Updates usw. Kurz: Die Komplexität der IT-Security-Angebote frisst oftmals die gesamte Marge auf.

Wie Service Provider ihre Produktivität steigern und die Betriebskosten senken können zeigt ein ChannelPartner Webcast in Kooperation mit Acronis. In diesem kostenlosen Live-Webcast am Mittwoch, denn 22. März, um 11:00 Uhr erfahren Sie, wie Sie Ihr IT-Security-Portfolio optimieren und Anti-Malware, Backup, Patchmanagement und vieles mehr über eine einzige Plattform verwalten.

Lukas Nester von Acronis zeigt Ihnen, wie Sie das Deployment von Security-Lösungen um 20 Prozent beschleunigen, Ihre Lizenzkosten halbieren und den kompletten Sicherheitsbedarf Ihrer Kunden über eine Konsole abdecken. Der Fachjournalist Dr. Thomas Hafen moderiert den Webcast.

Hier für den Live-Webcast anmelden