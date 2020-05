Einer der Neuzugänge ist Frank Kölmel. Vice President Central Europe soll er das Partnernetzwerk und die Kundenbasis in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) ausbauen. Unterstützt wird er dabei von Amin Motie, der ebenfalls im Februar 2020 zum Regional Vice President für die DACH-Region ernannt wurde.

Frank Kölmel bringt über 25 Jahre Branchenexpertise mit zu Cybereason. Zuletzt war er dreieinhalb Jahre bei Palo Alto Networks beschäftigt. Er führte das Unternehmen in der DACH-Region zu Rekordwachstum und baute dort Partnerorganisation auf. Zuvor führte Kölmel zwei Jahre lang die Geschäfte von FireEye in Mittel- und Osteuropa zur erfolgreichsten Region in EMEA. Er hatte auch das Managed Security Services-Business von FireEye in Deutschland ins Leben gerufen.

Davor war Kölmel bei Brocade, Infobloxx, Secure Computing (nun: McAfee) und bei Cache Flow (nun Bluecoat) beschäftigt. Von 1997 bis 1999 arbeite er als Business Development Manager bei Lucent Technologies und davor sammelte er erste Erfahrungen in der Distribution (Azlan, heute: Tech Data) und im Systemhausumfeld bei der Telemation AG (heute: Dimension Data) und bei der Schleupen AG.

Ebenfalls zu Cybereason wechselten Christin Stanford (als Vice President EMEA Channels) und Andrew Philpott (als Geschäftsführer EMEA), beide kamen von Bitdefender. Und Phillpott freut es sehr, Kölmel als erfahrenen Sicherheits- und Vertriebsexperten für den israelischen Security-Anbieter verpflichtet zu haben: "Ihm ist es vielfach gelungen, erfolgreiche Vertriebsteams und ein umfassendes Partner-Ökosystem innerhalb von Europa aufzubauen. Diese Tatsache zieht sich wie ein roter Faden durch Kölmels ausgesprochen erfolgreiche Karriere. Zu unseren Kunden zählen einige der größten weltweit tätigen Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Gesundheitswesen, Regierungsbehörden, Einzelhandel, Telekommunikation und andere Global 1000-Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir in Europa weiter expandieren."

Frank Kölmel hat sich seinerseits bei Cybereason viel vorgenommen: "Mein Ziel ist es, unsere Markenbekanntheit in der DACH-Region zu erhöhen - eine Aufgabe, der ich mich mit sehr viel Engagement widme. Einige der dazu notwendigen Maßnahmen greifen bereits. Wir bieten eine integrierte, hoch automatisierte Sicherheitsplattform, die sämtliche Endpunkte on premises und in der Cloud überwacht. Gepaart mit der unternehmerischen Vision, umfassende Sicherheitslösungen bereitzustellen, sind wir für unseren Wachstumskurs bestens aufgestellt", so der Manager selbstbewusst.