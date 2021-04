Bechtle Logistik & Service ist eine Partnerschaft mit Cybereason eingegangen. Das Unternehmen bietet eine XDR-Plattform an. Sie erlaubt einen kontinuierlichen, betriebszentrierten statt des bisher üblichen situativen, vorfallorientierten Sicherheitsansatz. Zusammen mit dem Expertenwissen von Bechtle sollen sich damit vor allem auch kleine und mittelständische Firmen in der DACH-Region vor komplexen Cyberattacken schützen lassen.

"Cyberbedrohungen wie etwa mehrstufige Ransomware-Angriffe treffen den klassischen Mittelstand hart", sagt Frank Kölmel, Vice President Central Europe bei Cybereason. "Bechtle unterstützt bereits Tausende von Unternehmen in allen wichtigen Branchensegmenten. Wir erweitern damit Sicherheit nicht nur auf alle Endpunkte, sondern überall dorthin, wo Bedrohungsakteure bösartige Operationen durchführen."

"Die Cybereason XDR-Plattform ergänzt unser Portfolio an Sicherheitslösungen optimal", sagt Mathias Schick, Head of Solution & Practice Management Security, Bechtle Logistik & Service. "Besonders angesichts der betriebszentrierten Denkweise von Cybereason, die es erlaubt Risiken zu senken und Unternehmen aller Größenordnungen vor materiellen Schäden zu bewahren." Gelingen soll dies durch die Kombination der Cybereason Defense Platform mit Cybereason MDR (Managed Detection and Response) und zusätzlichen Incident Response Services

Die Cybereason Defense Platform kombiniert Detection-and-Response-Methoden (EDR und XDR), Antivirenlösungen der nächsten Generation (NGAV) und proaktives Threat Hunting. Verteidiger sollen Cyberangriffe so sowohl von den Endpunkten als auch überall sonst beenden können. Cybereason mit Sitz in Boston ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen. Der US-amerikanische Anbieter ist seit 2019 stärker im deutschsprachigen Markt aktiv. Seit Mitte 2020 ist Frank Kölmel Zentraleuropa-Chef bei dem Security-Anbieter. Er hatte zuvor ähnliche Positionen bei Palo Alto Networks und Fireeye inne und in seiner Zeit bei diesen Firmen erhebliche Umsatzsteigerungen erreicht und den Ausbau der Partnerlandschaft vorangetrieben.

