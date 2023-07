Am Samstag, den 1. Juli 2023, hat die Cyberport Services GmbH ihre Zentrallagererweiterung am Standort Siebenlehn in der Nähe von Dresden offiziell eröffnet. Das zum Medienkonzern Burda gehörende Unternehmen reagiert mit der Erweiterung auf die positive Entwicklung der vergangenen Jahre gerecht - laut EHI-Onlineshop-Ranking wuchs Cyberport zuletzt um 13 Prozent auf rund 700 Millionen Euro - und macht sich bereit für weiteres Wachstum und dem damit einhergehenden gestiegenen Bedarf an zusätzlicher Lagerkapazität. "Als langjähriger Gesellschafter sind wir sehr stolz auf das, was Cyberport erreicht hat", erklärte Marc Al-Hames, Vorstand Hubert Burda Media, bei der Eröffnung des erweiterten Lagers. "Mit der Erweiterung der Lagerhalle investieren wir in die Zukunft des Unternehmens, denn wir glauben fest daran, dass Cyberport seinen erfolgreichen Weg fortsetzen wird. Siebenlehn ist hierfür der ideale Standort."

Das Cyberport Services GmbH-Logistik- und Versandzentrum wurde 2010 im Gewerbegebiet von Siebenlehn direkt an der B101 und in unmittelbarer Nähe zur A4 eröffnet und umfasste bisher eine Lager- und Bürofläche von insgesamt 7.700 qm, auf denen rund 160 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Lagerhaltung, Versand sowie Reklamations- und Reparaturservices verantwortlich waren. Mit der Zentrallagererweiterung umfasst die Fläche nun knapp 16.000 qm. Im Zuge der Erweiterung werden vorerst rund 25 neue Arbeitsplätze am Standort Siebenlehn geschaffen und für Kunden und Kundinnen aus dem Ort und der Region ist eine moderne Abholtheke entstanden.

Cyberport und Computeruniverse unter einem Dach

Beim Festakt zur Eröffnung der Zentrallagererweiterung begrüßte der Geschäftsführer des Logistikzentrums, Steffen Köhler, gemeinsam mit Hubert Burda Media-Vorstand Marc Al-Hames, BurdaCommerce CEO Aliz Tepfenhart und Cyberport Services-Projektleiter Christoph Knoch-Weber unter anderem Vertreter und Vertreterinnen der Wirtschaftsförderung, des ausführenden Generalunternehmens Goldbeck sowie Vertreter und Vertreterinnen ausführender Gewerke und zahlreiche Cyberport-Kollegen und -Kolleginnen.

"Mit der Fertigstellung der Erweiterung unseres Zentrallagers sind wir nun bereit für die weiter steigende Kundennachfrage und den wachsenden Bedarf an Lagerkapazität", erklärte Logistik-Chef Steffen Köhler bei dem Anlass. "Zudem bieten wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durch die neuen Räumlichkeiten moderne und attraktive Arbeitsbedingungen und mit der neuen Abholtheke für unsere Kunden und Kundinnen vor Ort einen direkten Anknüpfungspunkt." Darüber hinaus verbinde die Erweiterung Cyberport stärker mit dem Schwester-Onlineshop Computeruniverse, indem die Unternehmen näher zusammenrückten und ihre Logistikstandorte kombinierten.

Umwandlung in europäische Aktiengesellschaft

Nicht nur mit dem Ausbau der Logistikkapazitäten macht sich Cyberport bereit für die weitere Entwicklung, auch mit Veränderungen auf der organisatorischen Ebene will der Online-Händler seine Zukunftsfähigkeit stärken. So hat die Cyberport GmbH zum 23.05.2023 die Umwandlung in die europäische Rechtsform Societas Europaea (SE) abgeschlossen und firmiert nun als Cyberport SE. Die europäische Rechtsform der SE soll dem E-Commerce-Unternehmen den idealen Rahmen bieten, um sich zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Hubert Burda Media bleibt weiterhin Alleingesellschafter der Cyberport SE.

"Die Umwandlung der Cyberport GmbH in die Cyberport SE ist Teil der Modernisierungsstrategie unserer Burda-Konzernstrukturen", erläutert, BurdaCommerce-CEO Aliz Tepfenhart. "Wir investieren damit in die Zukunftsfähigkeit von Cyberport und schaffen neue Potenziale auf dem europäischen Markt und als Arbeitgeber. Die Corporate Governance-Struktur einer SE entspricht unserem wichtigen Burda-Grundsatz 'Unternehmertum', mit dem Anspruch, ein 'Unternehmen für Unternehmer' zu sein." Im Rahmen der Umwandlung der Cyberport GmbH sind alle Arbeitsverhältnisse der Cyberport GmbH zu unveränderten Konditionen auf die Cyberport SE übergegangen.