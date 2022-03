Der Cyberport-Eigner Hubert Burda Media investiert in die Erweiterung des Logistik- und Versandzentrums des Onlinehändlers im unweit Dresden gelegenen Siebenlehn. Mit einem symbolischen Spatenstich startete das Bauvorhaben für die neue, ca. 8.200 Quadratmeter große Halle, mit der das bestehende Zentrallager des Logistikunternehmens der Cyberport GmbH mehr als verdoppelt wird. Der Elektronikversender will damit dem wachsenden Bedarf an zusätzlicher Lagerkapazität gerecht werden, der sich in den vergangenen Jahren herauskristallisiert hat. Als Ehrengast war bei dem symbolischen Spatenstich auch Thomas Horn, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen, vor Ort.

"Cyberport ist ein wichtiger Teil von Burdas Strategie als Consumer Media & Tech Anbieter", erklärte bei dem Anlass Martin Weiss, CEO von Hubert Burda Media. Seit dem Einstieg von Burda im Jahr 2000 habe sich Cyberport als wichtiger Partner und Wachstumstreiber für Hubert Burda Media fest etabliert. "Und ich bin überzeugt: Cyberports Bedeutung wird in Zukunft noch weiter wachsen", so Weiss. Burda selbst kommuniziert die Umsatzentwicklung von Cyberport seit einigen Jahren nicht mehr. Laut dem Onlinshop-Ranking von EHI Retail verbesserte sich Cyberport 2021 um 10 Prozent auf 620 Millionen Euro.

Kapazitätsgrenzen erreicht

Das Cyberport-Logistik- und Versandzentrum wurde 2010 im Gewerbegebiet von Siebenlehn eröffnet. Auf den aktuell bestehenden 7.000 Quadratmeter Lager- und 700 Quadratmeter Büroflächen sind rund 160 Mitarbeiter:innen für Lagerhaltung, Versand sowie Reklamations- und Reparaturservices verantwortlich. 2021 wurden vom Siebenlehner Standort mehr als 1,25 Millionen Pakete verschickt und das Zentrum damit an die Kapazitätsgrenzen gebracht. Die nun begonnene Zentrallagererweiterung soll in rund einem Jahr in Betrieb genommen werden.

"Die Erweiterung des Logistikzentrums ermöglicht uns, Cyberports beachtlichen Entwicklung der vergangenen Jahre gerecht zu werden", erklärt Steffen Köhler, Geschäftsführer des Logistikzentrums der Cyberport Services GmbH. "Wir können damit das weitere Wachstum unseres Unternehmens sicherstellen und die Wünsche unserer Kunden noch besser erfüllen. Durch den Ausbau schaffen wir neue Arbeitsplätze für die Region und für ganz Sachsen und setzen damit ein Zeichen für die wirtschaftliche Weiterentwicklung dieses Bundeslandes." Steffen Köhler freut sich, dass nach einer langen Planungsphase die Bauerweiterung beginnen kann und betont: "Beim gesamten Bauvorhaben achten wir auf einen nachhaltigen Prozess und stellen über Ausgleichsmaßnahmen CO2-Neutralität sicher."