channelpartner.de: Statt neuer eigener Stores hat Cyberport die Eröffnung von Shop-in-Shops bei Galeria Kaufhof angekündigt. Ist das ein Abschied von Ihrer bisherigen Stationärstrategie?

Helmar Hipp: Nein, für uns ist das kein riesiger strategischer Wandel. Auch die Shop-in-Shops sind ja im Prinzip eigene Stores mit eigenem Personal und eigener Rechnungslegung. Und wir folgen damit weiter unserem Erfolgskonzept, in Zentrumslagen zu gehen. Nur wollen wir künftig eben kleinere zentrumsnahe Flächen und keine Stores mit 800 Quadratmeter und mehr.

channelpartner.de: Dennoch bleibt es ein Unterschied, Ladengeschäfte in eigener Regie zu betreiben oder als Untermieter in ein bestehendes Kaufhaus einzuziehen. Haben Sie sich zu diesem Richtungswandel entschlossen, um die zuletzt recht starke finanzielle Belastung aus dem Stationärgeschäft einzudämmen?

Helmar Hipp: Unsere Stores sind inzwischen profitabel. Das ist für uns ein wichtiger Meilenstein - und auch der Ausgangspunkt, um über weitere Store-Aktivitäten nachdenken zu dürfen. Wir haben uns in den letzten zwei Jahren intensiv mit dem Thema Stores auseinandergesetzt und uns auf die operative Leistungsfähigkeit der Geschäfte konzentriert. Dadurch konnten wir aus dem bestehenden Store-Netz ableiten, wie das ideale stationäre Set-up für uns aussieht. Wir standen dann vor der Frage, ob wir selbst nach entsprechenden kleinen Flächen in Innenstadtlagen suchen oder uns einen Partner suchen, mit dem wir das Konzept skalieren können. Wir haben uns für letztere Variante entschieden. Wenn die Pilotstores bei Galeria Kaufhof funktionieren, können wir das Konzept flächendeckend ausbauen.

channelpartner.de: Welche Rolle spielt bei den Plänen für zusätzliche stationäre Verkaufspunkte das Thema Click & Collect? Media-Saturn meldet regelmäßig, dass fast die Hälfte der Bestellungen in den Onlineshops von Media Markt und Saturn in den stationären Märkten abgeholt wird...

Helmar Hipp: Auf solche Zahlen kommen wir nicht, da Cyberport 1998 als E-Commerce-Händler gegründet wurde und Online von Beginn an der strategische Fokus war. In den Stores machen Abholungen weniger als die Hälfte des Umsatzes aus. Und die Stores sind für knapp 20 Prozent unseres Gesamtumsatzes verantwortlich. Der Anteil von Click & Collect liegt bei uns also insgesamt bei weniger als zehn Prozent. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass Click & Collect für Cyberport ein uraltes Thema ist. Wir bieten das bereits seit dem Jahr 2003 an und entsprechen damit der Erkenntnis, dass es eine spezifische Kundengruppe gibt, die Ware lieber abholt als sie sich komplett online liefern zu lassen. Interessant sind Stores für uns vielmehr deshalb, weil wir schon seit langem erkennen, dass wir in den Einzugsgebieten der Geschäfte auch online höhere Umsätze erzielen. Da spielen Themen wie Sichtbarkeit und Vertrauen eine Rolle.

"Bei den Online-Händlern wird sich die Spreu vom Weizen trennen"

channelpartner.de: Bleiben wir beim Thema Umsatz. Sie haben zuletzt für das Jahr 2015 ein Umsatzvolumen von 673 Millionen Euro gemeldet. Wo stehen Sie heute?

Helmar Hipp: Wir haben 2017 rund 800 Millionen Euro Bruttoumsatz erzielt. Damit sind wir um circa 20 Prozent gewachsen. Besonders erfreulich dabei ist, dass unser Gesamtgeschäft wieder profitabel ist.

channelpartner.de: Damit haben Sie ähnlich wie Notebooksbilliger.de die Umsatz-Milliarde im Visier. Dennoch hat man beim Blick auf den Online-Elektronikhandel das Gefühl, dass die großen Wachstumsimpulse ausbleiben. Ist das Innovationspotenzial in ihrem Handelsbereich ausgereizt?

Helmar Hipp: Nein. Vieles, was heute bei uns an Innovation geschieht, passiert auf einer tieferen Ebene. Bis vor wenigen Jahren ging es bei den Webshops vereinfacht gesagt darum, das Regal möglichst umfassend digital umzusetzen. Seit drei Jahren ist Cyberport nun in einer Phase, in der wir viel in die Technologie investieren, die sich bei uns unter der Haube verbirgt. Wir haben Algorithmen entwickelt, die es uns ermöglichen bei Themen wie Empfehlungen, Verfügbarkeiten und Dynamic Pricing deutliche Fortschritte zu machen. Das alles mit dem Ziel, den Kunden ein noch relevanteres Angebot zu machen. Dabei geht es nicht nur um den billigsten Preis. Sondern auch um Themen wie Demand-Forecasting, damit der Bestand den Bedürfnissen der Kunden entspricht. Künstliche Intelligenz ist hier ein massiver Trend, der in den nächsten Jahren in unserem Bereich bei den Händlern die Spreu vom Weizen trennen wird.

channelpartner.de: Im Online-Elektronikhandel hat sich das Spitzenduo aus Cyberport und Notebooksbilliger.de vom Feld abgesetzt, ansonsten stehen die Zeichen auf Konsolidierung - wie zuletzt die Einstellung von Redcoon.de gezeigt hat. Wie nehmen Sie das Wettbewerbsumfeld wahr?

Helmar Hipp: Mit dieser Einschätzung haben Sie sicherlich Recht. Aus Kundensicht ist zudem Amazon immer ein relevanter Wettbewerber - aber nicht jeder Kunde will dort kaufen. Ich denke, für kleine und mittlere Online-Händler in unserer Branche stellt sich die Frage: Was ist ihr Alleinstellungsmerkmal oder Spezialisierung und wie kann der Kunde diese erleben? Es werden nicht alle kleinen Händler verschwinden. Aber es wird nötig sein, seine Relevanz bei der Zielgruppe zu begründen. Das ist ein bisschen wie im Medien- und Zeitungsbereich: Nur wer eine nachhaltige Position gefunden hat, um seinen Kunden weiterhin Wert zu geben, konnte sich behaupten.

Kampfansage an die Distribution

channelpartner.de: In vielen Online-Branchen stehen Themen wie Personalisierung und Inspiration ganz oben auf der Agenda. Im Elektronikbereich scheint das keine so große Rolle zu spielen - warum ist das so?

Helmar Hipp: Der Elektronikkauf an sich ist weniger von der Inspiration als von der Informationsrecherche getrieben. Kunden orientieren sich vielfältig, sowohl im Freundes- und Bekanntenkreis, als auch immer mehr auf digitalen Kanäle, von Blogs, Contentseiten, über Suchmaschinen bis hin zu Social Media - dabei immer mehr über Video-Formate. Das Thema Personalisierung allerdings ist aus der Technologiesicht ein zentrales Feld für den Händler, da Such- und Rechercheverhalten sich mit AI-Ansätzen ideal eignen, um online Usern und Kunden die bestmöglich passenden Produkte und Lösungen anzubieten. In vergleichsweise neuen und innovativen Marktbereichen wie Smart Home oder Internet of Things spielen dagegen Themen wie Content und Education eine große Rolle. Dort sind wir recht weit und bieten Produktberatungsfunktionen. Doch auch hier stellt sich die Frage: Wie viel ist nur bloße Information und ab wann beginnt beim Kunden der Entscheidungs-Funnel? Wir sehen, dass im Bereich der IT- und Elektronikhändler Inspiration im Sinne des Funnels dann nicht mehr zu den Kernkundenerwartungen zählt. Es geht eher um Kaufberatung und darum, die Produkte zur richtigen Zeit zum passenden Preis anzubieten.

channelpartner.de: Mit dieser Produktkompetenz wollen Sie seit einem Jahr auch Fachhändler der Synaxon-Gruppe überzeugen - der IT-Verbund hat das Warensortiment von Cyberport in sein Beschaffungsportal aufgenommen. Melden Sie damit offiziell Ihre Ambitionen im Bereich IT-Distribution an?

Helmar Hipp: Die Kooperation ist entstanden, weil es immer öfter so ist, dass Fachhändler und IT-Dienstleister für Aufträge von kleinen und mittleren B2B-Kunden Ware bei uns einkaufen. Die Zusammenarbeit mit der Synaxon AG steht für uns damit in einer Reihe mit ähnlichen Kooperationen mit B2B-Portalen wie Mercateo oder auch Check24 im Consumer-Bereich. Doch ähnlich wie im Endkundenhandel ist es auch beim Distributionsgeschäft so, dass die Skaleneffekte durch die großen Marktteilnehmer ein Treiber sind, der die Konsolidierung befördert. Eine Chance am Markt hat hier nur, wer in der Lage ist, seine Kundenbeziehungen gut und vor allem digital zu managen. Dazu gehört eine professionelle Bestellabwicklung, die Verfügbarkeit der Ware und die zuverlässige und schnelle Lieferung - Aspekte, die wir im B2B-Bereich genauso wie im Endkundengeschäft gut leisten wollen.