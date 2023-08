Cyberport tritt mit einem neuen Corporate Design auf. Mit dem zeitgemäßen Erscheinungsbild unterstreicht Cyberport seine Dynamik, Innovationskraft und modernen Werte als Wegbereiter in der Technologiebranche. Das Rebranding ist das Ergebnis eines sorgfältigen und strategischen Prozesses, der bereits im vergangenen Jahr begonnen hat und sich nahtlos in die Feierlichkeiten des 25-jährigen Jubiläums von Cyberport einfügt.

"Das neue Corporate Design von Cyberport ist ein aufregender Schritt in der Unternehmensentwicklung und spiegelt unsere Vision und unsere Werte wider", erklärt Aliz Tepfenhart, CEO von BurdaCommerce, zu dem Cyberport gehört. "Es signalisiert unseren Kunden und Kundinnen und Partnern gleichermaßen das fortwährende Engagement für innovative Technologie und exzellenten Service. Unser Ziel ist es, die digitale Welt für alle zugänglich zu machen und ein herausragendes Einkaufserlebnis zu bieten." Franziska Pyttel, Geschäftsführerin von Cyberport, betont die Bedeutung des neuen Designs: "Unser überarbeitetes Erscheinungsbild ist das Ergebnis intensiver Analysen und Kundengespräche. Es veranschaulicht unser Bekenntnis zur ständigen Innovation und stärkt unsere Position für eine erfolgreiche Zukunft."

Ziel: herausragende User Experience sichtbar machen

Das Rebranding wurde in enger Zusammenarbeit mit der international tätigen Markenberatung MetaDesign umgesetzt. Über ein Jahr hinweg haben die Teams in einem gemeinsamen Projekt zusammengearbeitet - von der strategische Markenausrichtung, über die Optimierung der Benutzererfahrung (UX) bis hin zum komplett neuen Grafikdesign. Das markante neue Design verkörpert die Innovationsfreude und das technische Know-how von Cyberport. Es präsentiert sich in einem zeitgemäßen und dynamischen Stil, der gleichzeitig Vertrauen und Zuverlässigkeit ausstrahlt. Die Farbpalette des Corporate Designs wurde erneuert und vereint nun frische Blau- und Orangetöne. Die bewusste Wahl einer etwas ruhigeren Gestaltung bietet den Inhalten eine noch bessere Bühne und ermöglicht ein angenehmes Einkaufserlebnis für die Kunden und Kundinnen.

Der Rollout des neuen Corporate Designs wird phasenweise erfolgen, um sicherzustellen, dass das gewohnt hochwertige Kundenerlebnis uneingeschränkt bleibt und auch langjährige Bestandskunden und Kundinnen sich weiterhin mit der Marke Cyberport identifizieren können, während es schrittweise optimiert wird.