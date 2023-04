Cyberport hat seinen Videoberatungsservice, über den wir bereits berichtet haben, nun auch offiziell gelauncht: Seit 3. April 2023 bietet der Elektronikversender das Robotik-Konzept mit dem Namen "StoreDouble" als zusätzlichen Beratungsservice an. Mithilfe des Telerobotik-Services können Kunden und Kundinnen sich nun auch virtuell von Zuhause durch den Cyberport-Store bewegen und von den Technikexperten beraten lassen - so als wären sie vor Ort. Cyberport ist der erste Elektronik- und Technik-Shop in der DACH-Region, der einen solchen Service anbietet.

Hinter dem Cyberport-StoreDouble steckt der Telepräsenzroboter Double 3 des US-amerikanischen Herstellers Double Robotics, mit dem ein freies Interagieren - Bewegung, Sehen, Sprechen - über räumliche Distanzen möglich ist. Kunden und Kundinnen können auf der Cyberport-Website einen Termin buchen und erhalten per Emailbestätigung einen Link, über den sie sich zum vereinbarten Zeitpunkt mit dem StoreDouble verbinden können. Mithilfe des Roboters können sie sich dann virtuell im Store bewegen und von einem Cyberport-Technikexperten beraten lassen. Die gewünschten Produkte können direkt über den Service gekauft und im Store abgeholt oder nach Hause geliefert werden.

Pilotprojekt in Berlin und Wien

"Beratung und Service ist tief in der DNA von Cyberport verwurzelt und unsere Stores sind dafür in besonderem Maße ein Aushängeschild", erklärt Franziska Pyttel, seit Oktober 2022 Marketing-Geschäftsführerin von Cyberport. "Mit dem StoreDouble-Roboter gelingt es uns, diese Kompetenzen auch virtuell zu transportieren und ein ganz neues Einkaufserlebnis für unsere Kunden und Kundinnen zu schaffen. Eine persönliche Kaufberatung wird von überall möglich und das Einzugsgebiet unserer Cyberport-Stores damit enorm erhöht."

"Ich freue mich sehr, dass unser neuer StoreDouble-Service nun für unsere Kunden und Kundinnen verfügbar ist", ergänzt Sebastian Rohloff, Business Development Manager bei Cyberport. "Das Robotik-Konzept hat mich von Anfang an begeistert. Die vielen überraschten Gesichter und interessanten Gespräche während der Testläufe in den Stores haben gezeigt, dass die Kombination aus spielerischem Umgang und vertrautem Videocall einen großen Mehrwert bietet. Dabei steht hier gar nicht der Roboter im Vordergrund, sondern der persönliche Austausch zwischen Kunden und Beratern."

Der Roboter-Service wird vorerst in den Cyberport-Stores in Berlin Mitte und Wien Citygate angeboten. Je nach Kundennachfrage soll er in der Zukunft auch in weiteren Stores verfügbar sein.