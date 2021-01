Cyberport startet eine Kooperation mit dem Plattformunternehmen für Technik-Support TechBuddy. Somit berät Cyberport Kunden künftig nicht mehr nur beim Kauf, sondern unterstützt sie auch bei der Installation, Einrichtung und Nutzung ihrer Geräte. Der On-Demand-Technik-Support ist vorerst in zehn deutschen Städten verfügbar. Eine wichtige Rolle für das neue Angebot spielt dabei laut dem Unternehmen die zunehmende Bedeutung von Homeoffice, neuen digitalen Bildungskonzepten und Trends wie Smart Home. Cyberport wolle seinen Kunden unkomplizierten Support bei allen Fragen rund um Technik bieten und damit den nächsten Schritt bei der Entwicklung zum integrierten Lösungsanbieter gehen.

Gemeinsam mit TechBuddy bietet Cyberport verschiedene Service-Pakete sowohl für Endverbraucher als auch für Firmenkunden an, die unter anderem die Installation und Einrichtung von Laptop, Smart TV oder WLAN beinhalten. Firmenkunden können zudem auf zuverlässigen Support bei beispielsweise der Inbetriebnahme von Netzwerkspeicherlösungen oder dem Umzug ihrer IT in die Cloud vertrauen. Und auch wenn es um das Thema Datensicherheit geht, finden Kunden mit dem "Cyberport IT-Service powered by TechBuddy" einfach und schnell den passenden Experten. Der Cyberport IT-Service ist zunächst in den zehn deutschen Städten, in denen es einen Cyberport-Store gibt (Dresden, Leipzig, Berlin, München, Stuttgart, Nürnberg, Köln, Dortmund, Bochum und Essen), sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden verfügbar. Ab Januar 2021 ist die sukzessive Ausweitung des Serviceangebotes auf weitere Städte geplant. Um die Gesundheit von Kunden und Servicetechnikern zu schützen, wird der Vor-Ort-Service unter Einhaltung strenger Hygieneregeln durchgeführt.

"Rundum-sorglos-Paket vom Kauf bis zur Installation"

"Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an oberster Stelle", erklärt Sebastian Westrich, kaufmännischer Geschäftsführer bei Cyberport. "Deshalb ist es uns wichtig, sie nicht nur bestmöglich beim Kauf technischer Geräte zu beraten, sondern sie auch dabei zu unterstützen, diese problemlos und ohne lange Wartezeiten in Betrieb nehmen zu können. Gerade in Zeiten von Homeoffice und Kontaktbeschränkungen mangelt es oft an schneller Hilfe bei Technikproblemen. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden dank der Kooperation mit TechBuddy ab sofort kompetenten Technik-Support und somit ein Rundum-sorglos-Paket vom Kauf bis zur Installation anbieten zu können."

Tahero Nori, CEO und Gründer von TechBuddy, ergänzt: "Unsere Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich ein digitales Leben zu ermöglichen. Wie wichtig es ist, online verbunden zu sein, ist besonders während der Corona-Pandemie deutlich geworden. Wir sehen, dass der Bedarf nach technischem Wissen und Support rasant wächst und freuen uns, mit Cyberport einen Partner gefunden zu haben, der diese Notwendigkeit erkannt hat und mit uns gemeinsam daran arbeitet, Deutschland ein Stück digitaler zu machen." TechBuddy wurde 2017 in Schweden mit dem Ziel gegründet, Tech-Experten - sogenannte Buddies - mit Kunden, die technische Beratung und Unterstützung benötigen, zu verbinden. Die Buddies bieten Privatkunden und Unternehmen qualitativ hochwertige Beratung, Installation und technische Unterstützung.