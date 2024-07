Künftig sollen auch Geschäftskunden von Cyberport IT-Ausstattung einfach, unkompliziert und liquiditätsschonend erwerben können. In Partnerschaft mit Topi, einem Dienstleister im Bereich Hardware-as-a-Service, bietet der Elektronikversender jetzt das "Cyberport Abo Business" als flexible und nachhaltige Mietoption an. Mit dem Service will Cyberport die finanzielle Hürde bei den Anschaffungskosten für die passende IT-Ausrüstung für Start-ups sowie kleine und mittelständische Unternehmen senken: Durch geringe monatliche Raten statt initialem Invest in den vollen Kaufpreis können Unternehmen ihren Cashflow optimieren und haben mehr Budget für ihr Kerngeschäft.

Die flexiblen Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten des "Cyberport Abo Business" sollen es ermöglichen, die IT-Ausstattung an der Entwicklung des eigenen Unternehmens auszurichten, denn am Ende der Mietzeit haben die Kunden die Wahl, ob sie ein neues Gerät wünschen, das Mietgerät erwerben oder es zurückgeben möchten. Alle zurückgegebenen Geräte werden an einen Partner aus der Kreislaufwirtschaft weitergegeben, um Elektroschrott zu minimieren und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Mit Topi Care+ sind die gemieteten Produkte außerdem vor selbst verursachten Schäden versichert. Der Zusatz-Service garantiert einen Anspruch auf zwei Austauschgeräte alle 12 Monate und eine unbegrenzte Anzahl von Reparaturen während der gesamten Mietdauer.

Apple-Abo weckt Interesse auch bei B2B-Kunden

"Seit wir 2020 unser Abomodell für Apple-Produkte gelauncht haben, das nur für Privatkunden verfügbar ist, haben wir von unseren B2B-Kunden Fragen nach einer für sie ebenfalls zugänglichen Mietoption bekommen", berichtet Cyberport-Geschäftsführer Maik Friedrich. "Wir haben lange nach einem geeigneten Partner dafür gesucht, aber nie aufgegeben, denn das Bedürfnis nach einem derartigen Service war im Markt klar zu erkennen. Umso begeisterter sind wir, dass wir dank des Einsatzes von Topi nun innerhalb weniger Monate das 'Cyberport Abo Business' an den Start gebracht haben."

Charlotte Pallua, Co-Gründerin und CEO von Topi, ergänzt: "Wir sind stolz darauf, mit einem der führenden IT-Händler in Deutschland zusammenzuarbeiten und nun auch Cyberports Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihre Hardware voll digital zu mieten - im Webshop, über den Vertrieb oder direkt im Store. So können wir die erhöhte Nachfrage im Markt gemeinsam über alle relevanten Kanäle bedienen und den Zugang zu IT-Ressourcen für Unternehmen jeder Größe vereinfachen."

Das in Berlin ansässige Topi wurde 2021 von Charlotte Pallua und Estelle Merle gegründet und ist unter anderem von Index Ventures, Creandum und dem im Silicon Valley ansässigen TriplePoint Capital finanziert. Um weiter zu wachsen, hat sich Topi zuletzt mit bekannten Gesichtern aus der IT-Branche verstärkt.