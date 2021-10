Der Elektronikversender Cyberport bekommt Zuwachs: Wie das Online-Portal "Oberpfalz Echo" meldet, hat der Medienkonzern Burda, zu dem Cyberport gehört, das Systemhaus Bizteam aus Altenstadt übernommen. Ebenfalls akquiriert wurde der IT-Dienstleister Eickelschulte AG aus Starnberg bei München.

Eine Burda-Sprecherin wird mit den Worten zitiert: "Wir freuen uns sehr auf die künftige Zusammenarbeit und wollen gemeinsam in den kommenden Jahren einen führenden IT-Services-Player für kleine und mittelständische Kunden in Deutschland bauen." Beide Unternehmen kooperieren bereits seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen mit Cyberport. Anton Braun (Bizteam) und Martin Eickelschulte (Eickelschulte AG) sollen weiterhin als Geschäftsführer beider Unternehmen tätig sein.

Systemhäuser aus der iTeam-Kooperation

Im Rahmen der Übernahme fusionieren Bizteam und Eickelschulte. Zu den 17 Mitarbeitern von Bizteam kommen 33 von Eickelschulte, so dass der Systemhaus-Bereich von Cyberport mit insgesamt 50 Mitarbeitern ausgestattet ist. Beide IT-Dienstleister waren schon bisher Mitglieder der zur Synaxon AG gehörenden Systemhauskooperation iTeam.

Gegenüber "Oberpfalz Echo" erklärt Bizteam-Chef Anton Braun, dass es sein Ziel sei, mit der Übernahme für eine nachhaltige Übernahmeregelung zu sorgen: "Wir bringen unsere Expertise im B2B-Bereich in den Konzern mit ein."Kombiniert mit dem Know-how von Burda können wir dadurch sowohl am Standort als auch deutschlandweit wachsen." Einer der künftigen strategischen Schwerpunkte soll das Thema IT-Sicherheit sein: "Zusammen mit Cyberport bauen wir Security-Experten-Teams auf", so Braun.

