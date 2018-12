Cyberport will Servicequalität künftig auch nach dem Kauf großschreiben. So erhalten Kunden des Elektronikversenders ab sofort detaillierte Information zum Zustellstatus ihrer bestellten Ware zuverlässig aus einer Hand. Zudem werden Wahlmöglichkeiten für kurzfristige Zustellungsalternativen zur Verfügung gestellt. Das erklärte Ziel: auch nach dem Kauf im persönlichen Kundenkontakt zu überzeugen. Die Kommunikation an einen Logistikdienstleister auszulagern, ist dabei obsolet. Dabei vertraut das Unternehmen auf die Cloud-Lösung des Münchner Start-Up Parcellab.

"Bestmöglicher Support auf allen Kanälen ist im Unternehmen fest verankert", erklärt Cyberport in einer Mitteilung. Das gelte nicht nur vor und während sondern insbesondere auch nach Abschluss des Kaufes. Mit diesem Ziel optimiere das Unternehmen kontinuierlich seine Prozesse. Denn eines stehe fest: "Ausgezeichnete Servicequalitäten gehören zu den schlagkräftigsten Differenzierungsmerkmalen am Markt", so der Elektronikversender.

Parcellab - Erfolg dank Media-Saturn

Cyberport setzt dabei auf die Kooperation mit Parcellab und seine Cloud-Lösung für intelligentes Paketmonitoring und gezielte Kundenkommunikation während des Zustellprozesses. Als Experte für Versandkommunikation bietet das Münchener Start-Up vollautomatisierte Nachrichten über den Versandzeitpunkt, eventuelle Verspätungen sowie den genauen Ort und den Zeitpunkt der Lieferung an - individuell auf den Empfänger zugeschnitten. Auf Basis der Daten von Millionen Paketsendungen verschickt ein intelligenter Algorithmus die Mitteilungen genau dann, wenn sie für den Kunden relevant sind. So sollen sowohl der Umsatz als auch die Kundenbindung steigen.

Für Parcellab hat sich die Teilnahme an dem "Retailtech Hub"-Förderprogramm von Media-Saturn als Katalysator für den Erfolg erwiesen. Vor Cyberport haben bereits Media Markt und Saturn im Herbst 2018 eine Kooperation mit dem Start-up bekanntgegeben. Auch hier geht es darum, die Lieferung als Teil der Customer Journey zu begreifen und den Kunden mit verbesserten Zustell- und Infoprozessen stärker an sich zu binden.