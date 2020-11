Cyberport launcht ein attraktives neues Bezahlmodell für Apple-Produkte auf dem deutschen Markt: Der Elektronikversender bietet das iPhone sowie die Apple Watch für eine Mietzeit von zwei Jahren, Mac und iPad für drei Jahre Mietdauer an. Kunden können ab sofort direkt in allen deutschen Stores oder online auf cyberport.de aus über 2.000 Produkten ihre Apple-Wunschprodukte auswählen.

Dabei kann jeder Kunde sein Abo genau nach seinen Bedürfnissen zusammenstellen und selbst wählen, ob er eines oder mehrere Apple Produkte mieten möchte. Nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit von 24 oder 36 Monaten wird das Gerät zurückgeschickt und man kann sein Abo flexibel mit dem neuesten Modell fortsetzen. Dieses bekommt man bequem nach Hause geschickt oder kann es direkt im Store abholen. Wer sein Gerät behalten möchte, kann es zum fairen Preis erwerben. Ein früheres Upgrade ist zudem nach zwölf Monaten für das iPhone und die Apple Watch und nach 18 Monaten für Mac und iPad gegen eine einmalige Gebühr möglich.

Ranking: Die umsatzstärksten Elektronikversender

Bei der Berechnung der Monatsraten wird der hohe Restwert nach Ablauf der Mietzeit von Cyberport bereits vorher abgezogen. Damit soll sichergestellt sein, dass der Kunde innerhalb der Mietzeit weniger zahlt als das Gerät beim Kauf kosten würde.

Als reiner Apple-Händler gestartet

"Apple-Produkte stehen seit jeher für Lifestyle, Eleganz und innovative Technik. Wir sind 1989 als reiner Apple Online-Händler gestartet. Obwohl wir unseren Kunden heute auch andere Marken anbieten, verbindet uns eine besondere Beziehung mit Apple", so René Bittner, Geschäftsführer Einkauf bei Cyberport. "Die neuesten Apple-Modelle gehören zum Kern unseres Sortiments - damals wie heute. Umso mehr freut es uns, mit dem kostengünstigen Cyberport Abomodell für Apple Produkte noch mehr Kunden erreichen zu können."

Mit dem neuen Abomodell will Cyberport auch Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung tragen. Denn zur Produktion von Hardware und Smartphones werden wertvolle Rohstoffe benötigt. Mit der Rückgabe jedes Altgerätes oder der aktiven Entscheidung zur Weiternutzung leistet jeder Kunde somit einen entscheidenden Beitrag zur Schonung von Ressourcen. Denn jedes Apple Gerät, das als Altgerät an Cyberport zurückgegeben wird, geht in einen Wiederaufbereitungs-Kreislauf und tritt so sein zweites Leben als generalüberholtes Gerät an.

Lesetipp: Cyberport setzt auf Multichannel