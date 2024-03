Software-Anbieter Kaseya hat von Strategy Analytics 1.000 MSPs aus Amerika, EMEA und APAC (Asia-Pacific) zu ihrem Kernbusiness befragen lassen. Aus EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) nahmen 197 MSPs an der Umfrage teil. Jeweils die Hälfte der Befragten waren Manager ("Executives") und Techniker.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Reports ist der hohe Stellenwert von Cybersecurity für MSPs und die damit verbundenen Wachstumsmöglichkeiten. Für 73 Prozent der befragten MSPs ist IT-Security einer der wichtigsten Umsatztreiber in ihrem Business. Weitere von Kunden nachgefragte Services sind "Cloud-Management" und "Monitoring der IT-Infrastruktur" (jeweils 55 Prozent), gefolgt vom Support der PC-Clients (50 Prozent) und der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs (49 Prozent).

» c.m.c. 2024 - channel meets cloud c.m.c. - channel meets cloud

Die Konferenz für IT-Dienstleister, Cloud Natives, MSP und CSP.

Am 17. und 18. April 2024 in München - Sei dabei! Hier anmelden!

78 Prozent der befragten MSPs nennen Cybersicherheit als eine der größten Herausforderungen bei ihren Kunden - im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 67 Prozent. Damit ist IT-Sicherheit für die Kunden der MSPs eines der wichtigsten Motive überhaupt, Managed Services in Anspruch zu nehmen. Es folgen - mit großen Abständen - die sogenannte "Künstliche Intelligenz" (KI) mit 37 Prozent und der Ersatz der in die Jahre gekommenen Legacy-Systeme (32 Prozent).

Wirksamer Schutz vor Cyber-Attacken

Dass es sich für die Kunden der Bezug von Managed Services lohnt, belegt ein weiteres Ergebnis der von Kaseya beauftragten Umfrage: Die Anzahl der von Cyber-Angriffen betroffenen Kunden ist gesunken: Knapp zwei Drittel der befragten MSPs (62 Prozent) geben an, dass weniger als zehn Prozent ihrer KMU-Kunden in diesem Jahr von einem Cyberangriff betroffen waren - so zumindest die Aussage der Manager der MSPs ("Executives"). Und 46 Prozent der befragten MSPs gaben zu Protokoll, dass "die meisten" ihrer Kunden weiterhin an ihren Security-Services interessiert wären.

Automatisierung und Integration der Anwendungen im Fokus

Ein großer Vorteil der Managed Services liegt darin, dass viele Routinetätigkeiten wie Monitoring komplett autonom ohne manuelle Eingriffe ablaufen. Viele Anwendungen werden dabei miteinander kombiniert, was Zeit und Personal spart. Deshalb ist für 85 Prozent der befragten MSPs Automatisierung in den von ihnen angebotenen Managed Services unverzichtbar und 67 Prozent der IT-Führungskräfte halten die Integration ihrer zentralen Anwendungen für sehr wichtig.

Mehr zum MSP-Markt:



Deutschlands beste MSPs 2024

Deutschlands beste MSPs 2023

Deutschlands beste MSPs 2022

Deutschlands beste MSPs 2021

Deutschlands beste MSPs 2020