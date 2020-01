D-Link hat zum Jahresauftakt für den Fachhandel eine Sonderaktion für seine Cloud-Netzwerkmanagementlösung Nuclias gestartet. Durch sie ist beim Kauf von Hardware, die sich über die Nuclias Cloud verwalten lässt, die kostenlose Nutzung der Management-Cloud vier Jahre möglich. Normalerweise ist beim Kauf der Hardware das Abo für die Cloud-Nutzung nur für ein Jahr enthalten.

Rechnerisch sparen Kunden laut D-Link so bei jedem Switch 59,90 Euro und bei jedem Access Point 148,90 Euro. Das Angebot gilt bis zum 31. März 2020. Eine Mindestbestellmenge gibt es nicht. Fachhändler und Reseller können Nuclias-Cloud-Produkte bis dahin wie gewohnt in der Distribution bestellen und erhalten die erweiterte Lizenz bei Auslieferung der Produkte dazu. Bei Fragen berät D-Link telefonisch unter +49 6196 / 77 99-500 oder per E-Mail an dce-vertriebsanfrage@dlink.com.

Über die Nuclias Cloud lassen sich Netzwerke im Vergleich zu bisherigen Ansätzen relativ einfach aus der Ferne managen. D-Link positioniert das Angebot damit als Lösung für Reseller, Systemhäuser oder Managed Service Provider, die damit Netzwerke kleiner bis mittelgroßer Unternehmen oder von Firmen mit mehreren Standorten betreuen wollen. Nuclias ist damit ein Konkurrenzangebot zu Nebula von Zyxel, der Lancom Management Cloud von Lancom und Netgear Insight von Netgear.