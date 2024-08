Der Netzwerkhersteller D-Link hat das Mesh-WLAN-Kit DWP-1010/KT vorgestellt. Es besteht aus einem Wi-Fi-6-fähigen Router sowie einem externen 5G-Modul. Das Set richtet sich an Firmen und Privatanwender, die in Wohnung, Büro oder auch in einem Ferienhaus eine schnelle Verbindung ins Internet benötigen.

Richtantenne von Qualcomm

Das 5G-Model ist mit einer Richtantenne mit integriertem SDX62-Modul von Qualcomm ausgestattet, das laut Anbieter bis zu 1 GBit/s über eine Mobilfunkverbindung erreicht. Wahlweise kann der Kunde 5G oder LTE nutzen.

D-Link hat das Modem zusätzlich mit einem robusten und wetterfesten Schutzgehäuse nach Schutzklasse IP65 versehen, um es vor extremen Witterungseinflüssen zu schützen. Zur Stromversorgung genügt ein Netzwerkkabel, da das Gerät auch PoE (Power-over-Ethernet) unterstützt.

Ergänzt wird das Modem durch den AX1500-Router (M15/IDU) für den Innenbereich. Er funkt mit bis zu 1,5 GBit/s in Wi-Fi-6-Netzen. Außerdem verfügt er über zwei 1-Gigabit-Ports (einen für die WAN-Verbindung, einen für das LAN). Er ist zudem mit zwei Antennen ausgestattet, von denen eine im 2,4-GHz-Bereich funkt, die andere im 5-GHz-Band.

Das Set aus Router und Modem kostet 499 Euro (UVP). Als Bezugsquelle listet die Handelsvergleichsplattform ITscope Octo IT, Secomp und Effzett auf. Bei Also und TD Synnex befindet es sich im Zulauf, bei Jacob Elektronik im Außenlager.