Professionelle Anwender können es sich in der Regel nicht erlauben, dass die DSL- oder Glasfaserverbindung ins Internet zusammenbricht. Für solche Fälle hat D-Link nun den AX1500 4G Smart Router G415 vorgestellt, der zur Eagle-Pro-AI-Serie gehört.

Inklusive Backup-Verbindung

Der G415 unterstützt nicht nur Wi-Fi 6 für schnelle lokale Funkverbindungen, sondern ist auch mit einem Steckplatz für 4G/LTE-SIM-Karten ausgestattet. So bleibt immer noch eine Backup-Verbindung, sollte die Festnetzleitung ausfallen. Interessierte Kunden können den Router auch in ein Mesh-Netzwerk einbinden. Dazu bietet D-Link den Range Extender E15 sowie die Mesh-Systeme M15 und M32 an, die ebenfalls aus der Eagle-Pro-AI-Serie stammen.

Die Umschaltung zwischen DSL- oder Glasfasernetz erfolgt Dank Failover-Modus automatisch. Das ist etwa dann nützlich, wenn sich der Anwender gerade in einer Videokonferenz befindet. Im lokalen Netz funkt der G415 mit bis zu 1.500 MBit/s. 300 MBit/s stammen aus dem 2,4-GHz-Band, die restlichen 1.200 MBit/s aus dem 5-GHz-Band.

Über Mobilfunk erreicht der Router nach Angaben des Herstellers maximal 150 MBit/s. Darüber hinaus ist er mit drei Gigabit-Ethernet-LAN-Ports sowie einem Gigabit-Ethernet-WAN Port ausgestattet. Aufgrund seiner Bauform kann der G415 nur stehend genutzt werden (siehe Bild).

Als Bezugsquelle listet die Handelsvergleichsplattform ITscope bisher nur Tarox auf. Der UVP liegt laut hersteller bei 157 Euro inklusive Mehrwertsteuer.