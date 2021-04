D-Link, taiwanischer Hersteller für IP-basierte Netzwerklösungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie private Endkunden, hat mit der DCS-6500LH eine neue Full HD Pan & Tilt Überwachungskamera für die Märkte Deutschland, Österreich und die Schweiz im Programm.

Die Neuheit kann dank Schwenk- und Neigefunktion große Bereiche im Zuhause im Blick behalten. Funktionen wie Nachtsicht, Bewegungs- und Geräuscherkennung sowie Fernzugriff per App machen die Kamera zu einem preiswerten Wächter flexibler Einsatzszenarien. Die D-Link DCS-6500LH ist kompatibel mit Google Assistant sowie Amazon Alexa und lässt sich leicht ins Smart Home integrieren.

Wachsames Auge für größere Bereiche

Die Kamera überwacht 340 Grad horizontal sowie 90 Grad vertikal auch größere Bereiche, etwa den ein Blick in zwei gegenüberliegende Richtungen. Zudem kann die Linse per App gezielt ausgerichtet werden. Mit einer Auflösung von 1080p Full HD liefert die Kamera gestochen scharfe Bilder, die nachts durch den 5-Meter-Infrarotsensor verstärkt werden. Die automatische Bewegungs- und Geräuscherkennung informiert per Push-Nachricht aufs Smartphone oder Tablet und zeigt live, was vor der Linse passiert.

Ein eingebautes Mikrophon und ein Lautsprecher ermöglichen Zwei-Wege-Kommunikation. Durch das kompakte Design findet die Kamera einen diskreten Platz im Bücherregal oder der Fensterbank. Nutzer können die Linse nach unten neigen, um ungewollte Aufnahmen zu verhindern.

App & Cloud im Smart Home

Die DCS-6500LH ist mit Google Assistant oder Amazon Alexa kompatibel und so per Sprachbefehl steuerbar. Die Einrichtung und Bedienung erfolgt mit der mydlink-App für iOS oder Android. Dabei kann mit „mydlink Scenes“ bestimmte voreingestellte Szenarien per Fingertipp ausgewählt werden. Jeder der Modi Away-, Home- und Ruhe ist individuell konfigurierbar und kann Abläufe automatisieren, wie etwa, dass sich die Kamera ausschaltet, wenn die Bewohner zu Hause sind.

Im WLAN braucht die D-Link-Kamera den IEEE Standard 802.11n/g im 2,4 GHz Band. Verschlüsselt wird die Verbindung der Kamera mit WPA3, was vor unerwünschten Zugriffen besser schützen soll. Die aufgenommenen Videos lassen sich lokal per microSD-Karte oder gegen monatliche Gebühren in der mydlink-Cloud speichern – je nach Abonnement zwischen sieben bis zu 30 Tagen. Die eintägige Speicherung ist für den Nutzer kostenlos.

Verfügbarkeit und Preise

Die D-Link DCS-6500LH ist ab sofort für die unverbindliche Preisempfehlung von 54,90 Euro inklusive MwSt. in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.