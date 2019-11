D-Link und Also wollen Vertriebspartner auch bei kleineren Volumina dazu bewegen, ihre Projekte zu registrieren. Dazu wurde nun eine Promotion gestartet. Sie richtet sich an Fachhändler in Deutschland und Österreich und läuft bis 31. Januar 2020.

Als Anreize winken Preisnachlässe und bei Bedarf zusätzlich Unterstützung durch den Vertriebsinnendienst von D-Link. Jede Projektregistrierung wird mit zwei Kinogutscheinen belohnt. Außerdem werden zum Abschluss unter allen Teilnehmern drei Amazon-Gutscheine im Wert von insgesamt 200 Euro verlost.

Mit der Aktion will D-Link gezielt Partner mit kleineren Auftragsvolumina ansprechen. Als Projekt zählen Aufträge ab 500 Euro. Für jede Registrierung werden zwei Kinogutscheine vergeben. Eine Obergrenze bei der Höhe des Projektauftrags gibt es dennoch nicht. Während des Aktionszeitraums können zudem beliebig viele Projekte registriert werden.



Abgewickelt wird die Aktion über das neue Also Projekttool Dazu muss ein Kundenkonto bei Also vorhanden sein oder angelegt werden. Für die Projektkomponenten erhalten Partner von D-Link besondere Projektpreise. Beratung zur Aktion leistet D-Link telefonisch unter +49 6196 / 77 99-500 oder per E-Mail an dce-vertriebsanfrage@dlink.com.