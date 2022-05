Nur einen Monat lang blieb die Position des CEOs bei d.velop unbesetzt, nachdem Mario Dönnebrink diesen Posten Ende März 2022 aufgegeben hatte. Ende April hat der Aufsichtsrat der d.velop AG entschieden, dass die beiden Vorstandsmitglieder Sebastian Evers und Rainer Hehmann gemeinsam die Aufgaben des bisherigen CEOs übernehmen sollen.

Sebastian Evers ist seit 2010, Rainer Hehmann seit 2009 bei d.velopp tätig. Beide wurden im Januar 2021 in den Vorstand der d.velop AG berufen. Als Co-CEOs sollen sie nun für Kontinuität in der Führung des Softwareherstellers sorgen, wie der Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Bäumer sagte: "Sie beide haben in den letzten Jahren mit großer Expertise unsere erfolgreiche Strategie aktiv und maßgeblich mitgestaltet. Damit setzen wir den Weg fort, Führungskräfte aus den eigenen Reihen weitsichtig aufzubauen. Wir sind und gut positioniert, um die bestehenden Chancen im Markt erfolgreich zu nutzen."

In ihrem gemeinsamen Statement betonten die beiden CEOs, dass für sie d.velop zu einem der führenden Content Service-Anbieter in Europa gehört: "Gemeinsam mit der ganzen Belegschaft und unserem Netzwerk ist es uns gelungen, unsere SaaS-Transformation zu einer Erfolgsstory werden zu lassen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir alles daransetzen, unsere Kunden zu stärken und unsere Marktposition auszubauen."