Device as a Service (DaaS) ist kein gänzlich neues Konzept. Handys und Smartphones werden schon seit Ende des letzten Jahrhunderts von den Mobilfunk-Providern ihren Kunden zur Miete zur Verfügung gestellt, oft zu einem theoretischen Mietpreis von einem Euro pro Monat. Die tatsächlichen Mietkosten sind dann der monatlichen Mobilfunkrechnung zu entnehmen.

Seit etwa zehn Jahren stellen nun auch Systemhäuser ihren Kunden PC-Endgeräte samt Peripherie (Monitore, Drucker, etc.) zur Miete zur Verfügung - das ganze natürlich mit dem dazugehörigen Services (Pflege der Endgeräte, Ersatz bei Defekt, etc.). Das ganze erhielt dann einen neuen Namen - Workplace as a Service (WaaS). Was zu einem Workplace alles so dazu gehört, das obliegt der individuellen Vereinbarung zwischen Endkunde und Systemhaus.

So könnte zum WaaS nicht nur die reine Hardware, sondern auch die komplette Software (Betriebssystem, alle Anwendungen samt Updates und Patches), Druckservices (zum Beispiel im "Pay per Page"-Modell), aber auch weitergehende Services wie Backup und die Versorgung mit den nötigen Security-Diensten dazugehören.

Im Zuge des Auftauchens dieser interessanten neuen und sicherlich hoch profitablen Geschäftsmöglichkeiten entstandenen neuen Unternehmen, etwa Miete24.com 2022 oder 2017 die Greendevice Business GmbH. Letztere, ein IT-Dienstleister aus Köln, hat sich von Anfang an darauf spezialisiert, mobile Endgeräte wie Smartphones, Laptops und Tablets seinen Kunden im "Workplace-as-a-Service"-Modell zur Verfügung zu stellen.

Nun hat Greendevice die Stelle des Head of Sales & Marketing neu geschaffen und mit Frank Lasogga besetzt. Er soll nun das Vertriebsmanagement des Kölner IT-Dienstleisters ausbauen.

Frank Lasogga ist promovierter Diplom-Kaufmann und verfügt über 25 Jahre Vertriebs- und Marketing-Führungserfahrung im B2B-/IT-Bereich. Darüber hinaus ist er seit 2008 Professor an der Hochschule Fresenius in Köln, wo er verschiedene Lehraufträge im Vertrieb und Marketing übernimmt.

Zuletzt war Lasogga über zehn Jahre im ERP-Umfeld der Unikatfertigung und Prozessindustrie als Führungskraft tätig- unter anderem in der GUS-Gruppe und bei der Arms.Solution AG. Von 2001 bis 2009 agierte Lasogga als geschäftsführender Gesellschaft der Unternehmensberatung Profinova. Seine Karriere in der IT-Branche startete er 1999 bei dem ASP (Application Service Provider) KID.

Laut Lasogga verfügt Greendevice verfügt über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, das Unternehmen und Institutionen sowohl bei der digitalen Transformation als auch bei der Umsetzung neuer Arbeitswelten unterstützt: "Daher freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem großartigen Team und darauf, mit unserem kompletten Device-Management- und Life Cycle-Model die mobile IT unserer Kunden effizient und kostengünstig zu gestalten".

Pascal Göllner, Gründer und Geschäftsführer der Greendevice Business GmbH, ist überzeugt, mit Lasogga einen Manager gewonnen zu haben, der seinem Unternehmen helfen kann, seine Stellung am WaaS-Markt zu festigen. Denn über eines ist sich Göllner ganz sicher: "Mit unseren umfassenden und nachhaltigen Angeboten haben wir erfolgreich eine Marktlücke in Deutschland besetzt."



Mehr zu DaaS und WaaS:

Brodos und Greendevice kooperieren

"Mit einem Knopfdruck ist es nicht getan"

DaaS steigert die Attraktivität als Arbeitgeber

Das Abonnement für den IT-Arbeitsplatz

Bechtle, Netgo, SVA, IT-Haus, Medialine und NTT