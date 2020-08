Hierzu braucht es immer eine entsprechende Beratung, meint Vistafon-Geschäftsführer Sebastian Knaack in einem Linkedin-Beitrag.

Am Beispiel eines Kunden aus Bildungsbereich, einer Universität, verdeutlicht Knaack in diesem Video, dass eine "Bastellösung" à la "Kommunikationsplattform von dem einen Hersteller, Videokonferenzanlage von einem anderen, und die gesamte Akustik von einem weiteren Anbieter" prinzipiell möglich ist, aber mittelfristig in die Sackgasse führt. Die Videokommunikationslösung sollte seiner Meinung nach - so weit wie möglich - vereinheitlich, quasi "aus einem Guss" daherkommen.

"Je weniger Hersteller involviert sind, umso weniger Probleme gibt es", meint Knaack. Genau darüber wird der IT-Dienstleister auch in der Systemhauskongress Session am 9. September um 10:00 Uhr sprechen. Er verspricht dort Teilnehmern, anhand von drei echten Kunden darzulegen, wie so eine vereinheitlichte Videokommunikationsplattform zu bewerkstelligen ist.

"Wir müssen es dem Kunden so einfach wie möglich machen", lautet sein Credo. Die Teilnahme an dieser Systemhauskongress Session am 9. September ab 10:00 Uhr ist für IT-Dienstleister kostenlos. Nach der viertelstündigen Impuls-Keynote von Sebastian Knaack schließt sich eine interaktive Diskussion unter ALLEN Teilnehmern, Fragen an Sebastian Knaack und an Vertreter seines Technologielieferanten LogMeIn können jederzeit gestellt werden.

Wer also erfahren möchte, wie er schnell in das Unified Communication as a Service-Business (UCaaS) einsteigen kann, sollte diese Session nicht verpassen. Aber auch für UCC-Profis unter den Systemhäuser wird es dort viele neue Erkenntnisse geben, etwa dazu, wie sie die Bindung an ihre Bestandskunden erhöhen und Neukundenakquise erfolgreich betreiben können. Die Anmeldung zu dieser Session ist hier möglich.

Bonusmaterial: Alle Teilnehmer an dieser Session erhalten am 16. September die große Systemhausstudie 2020 von COMPUTERWOCHE, ChannelPartner und Context kostenlos als PDF.