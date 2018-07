Die Damovo Deutschland GmbH & Co. KG gab die Ernennung von William Ernst Frenzel zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Damovo Schweiz AG und der Voice und Data Network AG bekannt. Der Anbieter von Kommunikationslösungen und -dienstleistungen hatte die Vodanet im Juni 2017 akquiriert.

Frenzel verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Management-Erfahrung und war zuletzt für die Enterprise Accounts beim Danovo-Partner Avaya Switzerland GmbH verantwortlich. Seine Geschäftsführer-Karriere begann der erfahrene CEO bei Data General und Business Objects. Frenzel hält einen Master in Business Administration und ist zudem seit 2002 bei den Unternehmensberatern von Power Sales als Leiter für Akquisition und Interims-Management aktiv.

"Wir haben bereits ein starkes Geschäft in der Schweiz mit vielen langfristigen Kundenbeziehungen", sagt Carl Mühlner, Vorsitzender des Verwaltungsrates Damovo Schweiz. "Mit William konnten wir einen auch international erfahrenen Manager mit umfangreichen Markt- und Branchenkenntnissen gewinnen, mit dem wir den erfolgreichen Wachstumskurs in der Schweiz fortsetzen werden."

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin davon überzeugt, dass wir viele neue Geschäftschancen mit einem motivierten Team erschließen können", erklärt William Ernst Frenzel. "Mein Ziel ist es, in den nächsten 18 Monaten die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit schrittweise auf ein neues Level zu heben. Dies ist die Grundlage, um unsere Position in der Schweiz weiter zu stärken und somit zum führenden Systemintegrator in Sachen Innovation und Qualität zu werden."