Nach den Übernahmen von Avayas und Brocades Netzwerkgeschäft ist Extreme Networks laut Dell'Oro zur Nummer Drei im Enterprise Networking-Segment aufgestiegen. Dies scheint auch die Attraktivität des Herstellers für den Channel zu erhöhen. Nun wurde bekannt, dass der Cisco-Gold-Partner Damovo zum Diamant-Partner von Extreme Networks aufgestiegen ist.

Sonja Berghman, Head of Group Enterprise Networks Propositions bei Damovo, erklärt das Engagement des IT-Dienstleisters für Extreme Networks mit folgenden Worten: "Unser traditionelles Kerngeschäft ist Unified Communications. Software-defined Networking (SDN) wirkt sich direkt auf die Implementierung von UC-Lösungen aus und ermöglicht bessere Netzwerkbereitstellung, Disaster Recovery, Ausfallsicherheit und Analyse des Netzwerkverkehrs. Als Diamond Certified Partner von Extreme können wir unseren Kunden die sichere und auf offenen Standards basierende Fabric-Technologie des Netzwerkers zur Verfügung stellen: Damit ausgestattet können unsere Kunden neue Services testen und implementieren. Gleichzeitig bleibt die Netzwerkverfügbarkeit erhalten und der Kunde behält die volle Kontrolle, selbst wenn die Anforderungen an seine Infrastruktur steigen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch enger mit Extreme zusammenzuarbeiten, um unser Wachstum im Bereich von Enterprise Networks zu beschleunigen."

Selbstredend freut sich auch Extreme Networks, einen namhaften Partner für sich gewonnen zu haben: "Damovo ist einer unserer am schnellsten wachsenden Geschäftspartner und wir freuen uns, ihn mit unserer Diamond-Zertifizierung auszuzeichnen. Die europaweite Abdeckung und die große Erfahrung in den Bereichen UC und Enterprise Networks machen Damovo zum perfekten Partner für uns, mit dem wir zusammenarbeiten, um unseren Marktanteil zu vergrößern und Innovationen voranzutreiben", erklärt Michael Grundl, Director Channel & Partner Sales EMEA bei Extreme Networks.

