Mit Wirkung zum 1. Februar 2025 hat Daniela Bünger die Position der CFO (Chief Financial Officer) bei Conet angetreten. Die erfahrene Managerin kennt Herausforderungen und Chancen der IT-Dienstleistungs-Branche bestens. Denn in den letzten 24 Jahren hatte Bünger viele kaufmännische Führungspositionen inne: Zuletzt arbeitete sie knapp zwei Jahre lang als CFO und Mitglied des Vorstands bei der Software AG, davor war sie neun Jahre lang zunächst bei Accenture als Managementberaterin und später zehneinhalb Jahre bei Atos in mehreren Positionen als CFO / Senior Vice President Finance im In- und Ausland tätig.

Die in Düsseldorf lebende Finanzexpertin hat von 1995 bis 1999 International Business Studies an der Brunel University in London studiert. Außerdem verfügt Bünger über Qualifikationen des Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) und weitere Abschlüsse der internationalen Hochschulen HEC und INSEAD. Außerdem ist sie Präsidentin von ZONTA Düsseldorf, einem Service Club mit dem Ziel, Frauen und Mädchen zu fördern.

Mit der Neubesetzung von Daniela Bünger als CFO - sie ersetzt auf dieser Position Josef Ranner - möchte die Conet-Geschäftsleitung ihre Strategie eines gesunden Wachstums fortsetzen. Es ist wohl davon auszugehen, dass der Investor IK Partners sich ebenfalls eine gute Nettomarge von dem Ende 2021 erworbenen IT-Dienstleister erhofft.

Und deshalb soll nun Bünger mithelfen, dass sich Conet künftig auf profitable und innovative Technologien konzentriert, den Zugang zu den bestehenden Zielbranchen ausbaut und auch neue Kundensegmente erschließt.

Conet-CEO Martin Wibbe ist sich ganz sicher, mit der Neubesetzung der CFO-Position optimal für die kommende Phase der Unternehmensentwicklung aufgestellt zu sein: "Ich freue mich sehr, Daniela Bünger in unserem Führungsteam willkommen zu heißen."

Auch Daniela Bünger blickt mit großer Vorfreude auf ihre neue Aufgabe bei Conet: "Meine ersten Eindrücke haben mich vollkommen überzeugt - sowohl hinsichtlich der begeisternden Unternehmenskultur, mit der ich empfangen wurde, als auch mit Blick auf das wirtschaftliche Potenzial, über das wir verfügen. In den kommenden Jahren werden wird den IT-Consulting-Markt in der DACH-Region herausfordern. Ich bin bereit, meine Erfahrungen zum vollen Nutzen der erfolgreichen Weiterentwicklung der gesamten Gruppe einzubringen. Wir wollen Conet als Top-Arbeitgeber für weibliche IT-Fach- und Führungskräfte stärken und den eingeschlagenen Wachstumskurs aktiv weiter mitgestalten."

Conet wurde 1987 gegründet und hat sich als ein wichtiger SAP-Partner mit 20 Filialen im deutschsprachigen Raum etabliert. Die meisten Kunden stammen aus der Automobilbranche, dem Finanzdienstleistungssektor, der fertigenden Industrie und dem öffentlichen Bereich. Mittlerweile beschäftigt der IT-Dienstleister knapp 2.000 Mitarbeiter, außerhalb der DACH-Region ist Conet auch in Kroatien und in Spanien mit Niederlassungen vertreten. 2023 hat der IT-Dienstleister in Deutschland einen Umsatz in Höhe von 229,5 Millionen Euro erzielt (Quelle: Lünendonk). Bis 2028 soll sich der europaweite Umsatz auf rund eine halbe Milliarde Euro erhöhen.



