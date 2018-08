Wie Apple gestern Abend nach Börsenschluss in New York um 22 Uhr MESZ vermeldete, betrug der Umsatz im Dreimonatszeitraum, der am 30. Juni endete, 53,3 Milliarden US-Dollar, was ein beeindruckendes Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Gewinn pro Aktie stieg gar um 40 Prozent auf 2,34 US-Dollar oder insgesamt 11,52 Milliarden US-Dollar (plus 32 Prozent). Der durchschnittliche Umsatz pro iPhone betrug damit 724 US-Dollar, etwa 100 US-Dollar mehr als vor einem Jahr und ungefähr so viel wie im zweiten Quartal - das iPhone X scheint bei den Kunden weiter sehr beliebt zu sein.

iPhones hat Apple 41,3 Millionen Stück verkauft, in Stückzahlen nur geringfügig mehr als vor einem Jahr, der damit erzielte Umsatz stieg aber von 24,8 auf 29,9 Milliarden US-Dollar. Ebenfalls leicht stiegen die Stückzahlen des iPad an, auf 11,6 Millionen Exemplare, der Umsatz sank jedoch leicht. Deutlich zurück gingen die Mac-Verkäufe, auf nunmehr 3,72 Millionen Stück, was ein Minus von 13 Prozent bedeutet. Das neue Macbook Pro hatte Apple jedoch erst im Juli in den Handel gebracht, seine Wirkung wird es erst im nächsten Quartal zeigen.

In der Kategorie "Anderes"; in die Apple Homepod, AirPods, Apple Watch, Beats-Kopfhörer und mehr packt, hat der Hersteller ein Umsatzplus von 40 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar zu vermelden. Insbesondere die "Wearables" hätten den Umsatz laut Tim Cook angetrieben, also AirPods und Apple Watch. Letztere hätte ein weiteres Rekordquartal hingelegt, mehr Details nannte der Apple-CEO nicht. Die Services-Sparte legte um 31 Prozent auf einen Umsatz von 9,55 Milliarden US-Dollar zu.

Für das aktuelle Quartal rechnet Apple mit einem weiteren Rekordergebnis, der Umsatz soll zwischen 60 und 62 Milliarden US-Dollar liegen und damit rund zehn Milliarden US-Dollar höher als 2017. Aus den hohen Erwartungen lässt sich schließen, dass Apple mindestens eines, wenn nicht alle, der neuen iPhone-Modelle noch im September auf den Markt bringen will. Wachstum konnte Apple in jeder Region bilanzieren, auch wieder in China, wo der Zuwachs 19 Prozent betrug. Im Vorjahr hatte Apple dort noch eine zehnprozentige Umsatzeinbuße hinnehmen müssen.

Der Kurs der Apple-Aktie nahm einen kräftigen Sprung und legte um 5 US-Dollar zu, der Börsenwert des Unternehmens nähert sich immer mehr der Trillionen-Grenze.

Update: Der Schwung, der die Bilanzveröffentlichung der Apple-Aktie verliehen hat, dürfte in diesen Tagen dazu führen, dass Apples Marktwert erstmals über eine Billion Dollar steigt. Einen Rekordwert hat die Aktie gestern Abend und in der Nacht bereits erreicht, AAPL wird zu Preisen über 200 US-Dollar gehandelt, zu Redaktionsschluss dieses Updates um 7 Uhr am 2. August waren es 201,50 US-Dollar, was einem Börsenwert von 990,4 Milliarden US-Dollar entsprach. Bei einem Kurs von 204 US-Dollar ist die Marke von einer Billion erreicht.

Update II: Am Nachmittag (MESZ) des 2. August ist es passiert: Apple ist virtuell über eine Billion US-Dollar wert, eine 1, gefolgt von 12 Nullen und im englischsprachigen Raum "trillion" genannt. Um 16.30 Uhr betrug der Kurs der Apple-Aktie 204,74 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von 1,01 Billionen US-Dollar entspricht. Das Rennen um die erste "Trillion-Dollar-Company" hat Apple also eindrucksvoll gewonnen. (Macwelt)