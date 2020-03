Danny Ullrich hat bei Arcserve als Marketing Manager DACH die strategische Planung und taktische Durchführung aller Marketing-Maßnahmen übernommen. In seiner neuen Position will Ullrich auch im C-Level das Profil von Arcserve als Unternehmen schärfen, das Verfügbarkeit von Geschäftsprozessen gewährleisten kann - also als Anbieter im Bereich Cyber-Resilienz. Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich von Ullrich wird zudem der Ausbau der Kommunikation mit den Vertriebspartnern sein, über die das Arcserve-Geschäft auch künftig komplett laufen wird.

Den Vertriebspartnern gegenüber will Ullrich vor allem die Synergien zwischen Backup und Disaster Recovery einerseits sowie IT-Security andererseits aufzeigen, die sich aus der Kooperation von Arcserve und Sophos ergeben. Zielmärkte werden dabei unter anderem Healthcare, Produktion und Government sein.

"Wir freuen uns auf die kompetente Verstärkung durch Danny Ullrich", sagt Andreas Hellriegel, Vice President Sales bei Arcserve Deutschland. "Mit ihm werden wir vor allem unsere Channel-Kommunikation weiter intensivieren. Die Unterstützung unserer Vertriebspartner ist für uns, als zu 100 Prozent dem indirekten Vertrieb verpflichteter Anbieter, von zentraler Bedeutung."

Ullrichs Laufbahn in IT und Marketing begann 2002 bei Allied Telesis. Dort brachte er es innerhalb von vier Jahren zum Manager Central Marketing Communications EMEA. Es folgte ein Ausflug ins Marketing zu einem Anbieter von Großküchen, bevor Ullrich dann 2010 zunächst als Marketing Manager Central Europe, später als Senior Marketing Manager EMEA bei Netgear wieder in die IT-Branche zurückkehrte. Seine aktuellen Aufgaben bei Arcserve hat Ullrich Anfang des Jahres übernommen.