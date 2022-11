Am 8. Dezember 2022 klingt bekanntlich Ihr Handy. Denn an diesem Tag testen die deutschen Provider und das Bundesamt für Katastrophenschutz erstmals das Warnsystem Cell Broadcast. Nach dem desaströs verlaufenden Katastrophen-Warntag am 10. September 2020, der die Mängel der deutschen Warnsysteme schonungslos offenlegte, entschloss sich die Bundesrepublik Deutschland endlich dazu, den in vielen anderen Ländern bereits existierenden Cell Broadcast auch in Deutschland einzuführen.

Vorwarnung per SMS

Um die Handy-Besitzer in Deutschland auf das neue Warnsystem vorzubereiten und wohl auch um zu verhindern, dass am 8.12. Panik ausbricht, verschicken die Provider Deutsche Telekom, Vodafone und O2 in den nächsten Tagen eine SMS an ihre Kunden. Bei dieser SMS handelt es sich aber noch nicht um einen Cell Broadcast, sondern um eine konventionelle SMS.

So funktioniert der Cell Broadcast am 8.12.2022

In der SMS informieren die Provider über den erstmaligen Versand eines Cell Broadcast am 8. Dezember 2022 gegen 11 Uhr. Denn am 8.12. bekommt jeder Handy-Besitzer diese Warnung auf sein Handy. Vodafone begründet den Versand der SMS hierzu mit diesen Worten: "Ziel ist es, die Menschen in Deutschland über Warnmittel und Abläufe zu informieren und sie für diese Warnungen zu sensibilisieren." Vermutlich wollen die Provider also vermeiden, dass am 8.12. Panik ausbricht.

Das für Deutschland neue Warnsystem wird in allen 294 Landkreisen und 106 kreisfreien Städten getestet. Die Cell-Broadcast-Warnung funktioniert sogar dann, wenn das Handy im Flugmodus ist. Die Funktionsweise ähnelt dem Rundfunk: Alle empfangsbereiten Geräte in einer Funkzelle empfangen die Nachricht automatisch und ohne Zutun des Handy-Besitzers. Sie benötigen dafür keine App und Sie müssen die Nachricht auch nicht eigens öffnen, sondern sie erscheint automatisch auf dem Bildschirm. Ein lauter Ton weist zudem auf das Eintreffen der Nachricht hin; die Tonausgabe klappt je nach Warnstufe auch dann, wenn das Handy auf lautlos gestellt ist. Cell Broadcast funktioniert laut Vodafone auch dann, wenn das Netz stark belastet ist und ohne Datenverbindung.

Das Handy muss aber eingeschaltet sein, um Cell Broadcast zu empfangen und es muss kompatibel zur Cell-Broadcast-Technik sein. Beim iPhone klappt der Cell Broadcast ab dem iPhone 6s und ab iOS 15.6.1, bei Android ist Android 11 die Mindestvoraussetzung.

Ergänzung zu Warn-Apps

Deutschland hatte sich anders als andere europäische Staaten lange gegen die Einführung des Cell Broadcast gesperrt und setzte stattdessen auf Warn-Apps. Doch nicht nur der gescheiterte Katastrophenwarntag im September 2020, sondern vor allem auch die Flutkatastrophe im Juni 2021 zeigten die Mängel der deutschen Warnsysteme auf. Warn-Apps reichen zur Warnung der Bevölkerung nicht aus und Sirenen sind derzeit noch viel zu wenig verfügbar. (PC-Welt)