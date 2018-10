Im Storage-Umfeld war Lenovo noch bisher relativ schwach aufgestellt, weshalb die enge technologische Partnerschaft mit NetApp durchaus Sinn ergibt. Die neuen Storage-Lösungen sollen unter dem Lenovo-Brand vertrieben werden - natürlich nur über den Channel. Die Distributoren Also, Bytec, Ingram Micro, Tim und Tech Data sind in den Deal ebenfalls involviert.

Die neue Storage-Hardware kombiniert die All-Flash-Technologie von NetApp mit dem "ThinkSystem"-Servern von Lenovo. Ergänzt wird die Hardware um ausgewählte NetApp- und Lenovo-Software. So kommt dabei beispielsweise Lenovos "XClarity"-Management-Plattform zum Einsatz, um etwa die in dem System verbaute NetApp-Hardware zu verwalten. Das heißt, alle dort von der NetApp-Hardware verursachten Fehlermeldungen, Warnungen und Statusmeldungen werden von nun an von Lenovos "XClarity"-Software erfasst. Dort können sie dazu verwendet werden, um zum Beispiel bald ausfallende Festplatten zu lokalisieren und gegebenenfalls zu ersetzen.

Erste, aus der Lenovo-NetApp-Partnerschaft resultierenden Lösungen sind bereits erhältlich, etwa die neu aufgelegten DE- und DM-Produkte der Lenovo "ThinkSystem"-Reihe. Während die DE-Serie ausschließlich mit Datenblöcken arbeitet, basiert die DM-Produktreihe auf dem modernen ONTAP-Daten-Management-System. Hergestellt werden die neuen Produkte von Lenovo, und ab Frühjahr 2019 von dem noch zu gründenden Joint-Venture in China. Mit diesen neuen Storage-Lösungen positioniert sich Lenovo ganz klar gegen den bisherigen Storage-Krösus Dell EMC, sowie die weiteren im oberen rechten Gartner-Quadranten gelisteten Anbieter IBM, HDS, Huawei und HPE. Übrigens, NetApp befindet sich dort ebenfalls.

Auf die FlexPod-Partnerschaft zwischen NetApp und Cisco angesprochen, betonte Robert Reichl, Business Development Manager OEM/Channel D/A/CH bei NetApp, dass man mit Cisco bei weitem nicht so eng zusammenarbeite wie mit Lenovo. "Im Rahmen unserer FlexPod-Kooperation wird NetApp-Storage-Infrastruktur gemeinsam mit Cisco-Servern gemeinsam vermarktet, da sehe ich keine Überschneidung zu unserer sehr engen Partnerschaft mit Lenovo".

Für Reichl bedeutet die enge Zusammenarbeit mit Lenovo einen wichtigen Schritt, um eine Channel-freundliche Company zu werden: "Lenovo ist im Channel extrem gut aufgestellt, etwa was die Supply Chain betrifft. Deswegen ist für uns die Partnerschaft mit diesem globalen Player so wichtig. Die neuen Storage-Systeme werden von Lenovo gebaut, aber tief drinnen schlägt das NetApp-Herz", so bildlich umschreibt es der NetApp-Manager.

