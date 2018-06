Der Wechsel auf eine neue Samsung SSD 970 EVO oder SSD 970 PRO bringt vor allem einen Vorteil mit sich: ein spür- und messbares Geschwindigkeitsplus für den PC oder das Notebook. Doch um die Verwaltung der SSD zu optimieren, stellt das Gratis-Programm Samsung Magician die ideale Ergänzung dar.

Beispielsweise lässt sich darüber der Betriebszustand der 970 in Erfahrung bringen, die Firmware aktualisieren oder auch bestimmte Modi aktivieren, um die Performance der Speicher noch weiter zu verbessern. Auch in Sachen Datensicherheit gibt Ihnen das Tool Optionen an die Hand, etwa das sichere Löschen oder Verschlüsseln von Dateien.

Die Leistung immer im Blick behalten

Gleich auf der Startseite von Samsung Magician informiert Sie das Programm über den Zustand der SSD. Solange dort "Gut" steht, müssen Sie sich keine Sorgen über einen drohenden Speicherausfall machen. Diese Einschätzung beruht auf den S.M.A.R.T.-Daten (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) des Speichers. Möchten Sie sich die Werte einzeln zu Gemüte führen, klicken Sie einfach auf die blaue Schaltfläche links neben der SSD mit der entsprechenden Bezeichnung.

Dank Samsung Magician immer auf dem neusten Stand

Auch SSDs arbeiten mit einer Firmware, die über den Funktionsumfang und Geschwindigkeit des Speichers entscheidet. Eine Aktualisierung dieses Mini-Betriebssystems kann für ein Tempoplus, neue Features oder mehr Sicherheit sorgen. Letzteres insbesondere, wenn mögliche Sicherheitslücken entdeckt wurden, die sich mit einem Update der Firmware dann sofort schließen lassen.

Samsung Magician macht es Ihnen dabei besonders leicht: Mit nur wenigen Klicks verbindet sich das Tool mit dem Internet und sucht nach einer neuen Firmware-Version für die SSD. Sollte eine verfügbar sein, lässt sich das Update auch gleich über das Programm herunterladen und installieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren" klicken. Denken Sie aber daran, vor der Aktualisierung ein Backup der Daten auf der SSD anzulegen. Auf Wunsch informiert Samsung Magician Sie auch darüber, sobald eine neue Firmware verfügbar ist.

Eventuelle Konflikte erkennen

Mit einem Klick auf "Compatibility Checker" prüft Samsung Magician, ob es zu Konflikten mit den restlichen Komponenten oder Einstellungen Ihres Systems mit der SSD kommen kann. Sollte das der Fall sein, listet Ihnen das Tool den Fehler auf und Sie können sich gezielt an die Problembehebung machen.

Leistungsfähigkeit checken und vergleichen

Mit an Bord ist auch ein sogenannter "Performance Benchmark". Er überprüft die zufälligen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der SSD. Dieser Test bietet sich an, um tatsächliche Leistungsverbesserungen nach dem Aktivieren bestimmter Funktionen nachzuvollziehen. Idealerweise führen Sie den Test also durch, bevor Sie etwas verändern. Nach der Änderung starten Sie dann einen zweiten Testlauf. So können Sie die Ergebnisse vergleichen und prüfen, ob und wie sich die Leistung der SSD verbessert hat.

Secure Erase: Sicheres Löschen von Daten

Die Funktion "Secure Erase" sorgt für ein sicheres Löschen von Daten auf der SSD. Denn streng genommen werden Daten auf einer Festplatte nie wirklich gelöscht, sondern mit neuen Daten überschrieben. Secure Erase überschreibt die zu löschenden Daten jedoch so oft, dass sie sich nicht mehr wiederherstellen lassen. Diese Funktion bietet sich also für besonders sensitive Daten an oder für den Fall, dass Sie eine SSD verkaufen möchten.

Weitere Modi je nach Samsung-SSD

Je nach Modellvariante der Samsung-SSDs stehen Ihnen noch weitere Modi zur Verfügung. So verbessert die "Performance Optimization" die Leistungsfähigkeit des Speichers in Abhängigkeit von den restlichen Komponenten Ihres Systems. "Over Provisioning" sorgt für eine bessere Leistung und höhere Lebensdauer der SSDs. Und der "Rapid Mode" aktiviert eine Caching-Funktion, die das Lesen und Schreiben verbessert.